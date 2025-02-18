台中31名官警涉「白單改紅單」貪污圖利 台中地院今首開庭

台中市警局第六分局官警涉嫌「白單改紅單」貪汙圖利，台中地院今天首度開庭。（記者陳建志攝）

2025/02/18 08:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署去年9月起偵辦，台中市警局第六分局西屯派出所官警涉嫌接受警友會或友人、同事關說，將逕行舉發「白單」（違規者不在現場），改成罰款較低的當場舉發「紅單」，包括太平分局偵查隊長金桂明（前西屯所長）、李姓巡佐羈押禁見，台中地檢署去年底和今年1月，依貪污圖利罪分兩波起訴31人，多位涉案員警已遭停職，檢察官認員警犯後態度良好，建請從輕量刑，酌予緩刑的機會，台中地院今天首次開庭。

中檢起訴指出，金桂明等人明知員警取締違規停車時，若駕駛人不在場，應視違規事實，於違規停車時開出逕行舉發逕舉單（俗稱白單），並將逕舉單張貼或夾放於違規汽機車上，再回派出所交由交通警察大隊開出「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單），但卻有19名車主或駕駛人，是「警友會」成員或親友，或與金桂明、李姓巡佐關係友好，或為警界同事，卻在收到白單後請託金與李巡佐處理，兩人囿於人情關說請託，竟指示員警竄改，把白單違法「改單」或「銷單」。

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中檢起訴指出，金桂明等人都於偵查中自白坦承，請法院依貪污治罪條例減刑，強調金與李姓巡佐以違法「改單」及「銷單」方式圖利他人，誤認徇私即可自外於國家法治，更使違規人誤認交通違規均可藉由請託關說，脫免或減輕罰鍰，使整體交通違規取締作業的公平性，陷於遭受特權介入的質疑，「積非成是」導致不當觀念傳遞予新進同仁、不良風氣蔓延警界。

中檢指出，洪姓警員等人負責開立白單的基層員警，犯行是配合警界長官金桂明，或是受警界學長李姓巡佐請託，礙於同仁情誼，或囿於警界封閉文化而誤罹刑章，犯後均坦承犯行、深知悔悟，犯後態度良好，建請法院就洪姓警員等人從輕量刑，酌予緩刑的機會，以啟自新。

涉案官警在偵查中均已坦承，台中地院今天首次開庭審理，因犯後態度良好，是否都能獲緩刑，受到外界關注。

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