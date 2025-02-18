女隱瞞凶宅出售 900萬成交從重改判

張女隱瞞凶宅出售，導致買主權益嚴重受損，被高雄高分院從重判刑。（記者鮑建信攝）

2025/02/18 07:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市張姓女子以900萬出售房屋，竟隱瞞胞兄死在屋內之事，被地院依詐欺取財判刑半年，檢方指張女至今未賠償和解，要求從重量刑，高等法院高雄分院改判徒刑1年。

判決書指出，2021年4月20日，被告張女委託房屋仲介陳姓女業務員，出售高雄市前鎮區透天房屋，卻隱瞞其胞兄曾於2010年12月間，因發生火災，吸入一氧化碳中毒死亡之事。

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同年5月16日，張女在高雄市新興區中正三路，與買主翁姓男子簽立房屋買賣契約，以900萬元成交後，她拿走618萬元，其餘款項交由其母等人。後來，翁男經鄰居告知是凶宅後，報請檢察官偵查、起訴。

張女指稱，胞兄死訊有如實告知仲介陳女，對方則說不是凶宅，不用讓買方知道，否認犯行。

高雄地院依詐欺取財罪，判處張女有期徒刑半年，如易科罰金，以1000元折算1日﹔檢方不服上訴指出，案發至今3年多，仍未與被害人達成賠償和解，要求從重改判。

高雄高分院調查，據陳女指稱，被告張女曾說胞兄生病死亡，但據張女具有碩士學歷，應該很清楚現場狀況不是病死，因而認定有罪，並從重量處有期徒刑1年，仍可上訴。

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