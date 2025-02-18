為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女隱瞞凶宅出售 900萬成交從重改判

    張女隱瞞凶宅出售，導致買主權益嚴重受損，被高雄高分院從重判刑。（記者鮑建信攝）

    張女隱瞞凶宅出售，導致買主權益嚴重受損，被高雄高分院從重判刑。（記者鮑建信攝）

    2025/02/18 07:23

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市張姓女子以900萬出售房屋，竟隱瞞胞兄死在屋內之事，被地院依詐欺取財判刑半年，檢方指張女至今未賠償和解，要求從重量刑，高等法院高雄分院改判徒刑1年。

    判決書指出，2021年4月20日，被告張女委託房屋仲介陳姓女業務員，出售高雄市前鎮區透天房屋，卻隱瞞其胞兄曾於2010年12月間，因發生火災，吸入一氧化碳中毒死亡之事。

    同年5月16日，張女在高雄市新興區中正三路，與買主翁姓男子簽立房屋買賣契約，以900萬元成交後，她拿走618萬元，其餘款項交由其母等人。後來，翁男經鄰居告知是凶宅後，報請檢察官偵查、起訴。

    張女指稱，胞兄死訊有如實告知仲介陳女，對方則說不是凶宅，不用讓買方知道，否認犯行。

    高雄地院依詐欺取財罪，判處張女有期徒刑半年，如易科罰金，以1000元折算1日﹔檢方不服上訴指出，案發至今3年多，仍未與被害人達成賠償和解，要求從重改判。

    高雄高分院調查，據陳女指稱，被告張女曾說胞兄生病死亡，但據張女具有碩士學歷，應該很清楚現場狀況不是病死，因而認定有罪，並從重量處有期徒刑1年，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播