勾人妻害離婚 議員助理辯：尚在學習拿捏與選民距離

議員助理曾男，被控與沈姓人妻發展婚外情，曾竟辯稱，這是他第一份工作，「尚在學習拿捏與選民的距離…」（情境照）

2025/02/18 07:07

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市議員助理曾男被控與沈姓人妻發展婚外情，兩人時常外出約會、以LINE傳送「寶貝老婆」、「愛妳」、「不能沒有你」、「我們像天作之合」…等親密訊息挨告求償，曾竟辯稱，這是他第一份工作，「尚在學習拿捏與選民的距離…」，法院判曾男與沈女應連帶賠償20萬元。可上訴。

判決指出，人夫許男主張，與妻子結婚10餘年，育有未成年子女，被告曾男2022年至2023年7月間與妻子沈女發展男女之交往關係，時常外出約會、以LINE傳送「寶貝老婆」、「愛妳」、「想我吧」…等親密訊息。

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許男於2022年11月25日偶然發現被告2人往來密切，但考量整體家庭之完整性及念在夫妻之緣，要求妻子簽立協議書，承諾應遵守婚姻之忠誠義務而不再犯與異性有不正當男女關係，但兩人最後仍在法院調解離婚收場，原告難以承受痛心疾首之背叛及打擊，請求被告2人連帶給付51萬元。

被告曾男自陳為議員服務處行政助理，於2022年9月因選民服務而結識沈女，2人間僅為一般朋友關係，並無踰越一般男女社交。

曾男指稱，縱認對話侵害原告之配偶權，懇請法官考量這是他第一份工作，尚在學習拿捏與選民之間的關係與距離，用字措辭若有不當並非有意為之，請酌減賠償金額。

橋頭地院審理認定，被告2人已侵害原告之配偶權，斟酌加害人與被害人雙方之身分、資力與加害程度，賠償金額以20萬元為適。

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