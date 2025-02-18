台灣燈會男癲癇發作、女頭暈目眩跌傷 警即刻救援

平鎮警方協助逛台灣燈會癲癇發作男子就醫。（記者李容萍翻攝）

2025/02/18 00:26

〔記者李容萍／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園開展以來，吸引各地民眾賞燈觀展，堅守崗位的員警為民服務再添兩樁！一名來自新北市的19歲吳姓男子，16日傍晚與家人前往A19樂天棒球展區賞燈時，突感身體不適，隨即癲癇發作倒地。附近執勤的平鎮警分局員警聽見呼救聲，立即趕往現場協助，所幸男子經過短暫休息後逐漸恢復狀態，身體狀況無大礙。

平鎮派出所所長姜國襄表示，19歲吳姓男子與家人前往A19樂天棒球展區賞燈，正當他們漫步其中沉浸在燈會的氛圍時，男子突感身體不適，隨即癲癇發作倒地，突如其來的狀況也讓現場路人驚慌不已。

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平鎮警分局這次負責台灣燈會樂天桃園棒球場場內燈區以及周邊道路交通疏導、管制工作，同時設有機動派出所及編排員警步巡勤務，在燈區執行安全維護的警員林庭瑋與陳炳勲聽見呼救聲後，立即上前查看狀況。確認情形後，兩人迅速向附近市集商家借來椅子，讓男子能夠稍作休息。家屬表示，男子患有常態性癲癇，每次發病後只需短暫休息即可恢復，對於員警的熱心幫助深感感激，但婉拒送醫協助。

另外，一名68歲的何姓婦人與兒子賞燈結束穿越高鐵北路前往機場捷運A18站方向時，疑因人潮擁擠，不慎跌倒導致頭部著地。現場執勤的中壢警分局巡佐林昱廷與警員方研翔發現，經了解何婦患有慢性疾病，跌倒後感到頭暈目眩，左膝擦傷且無法行動，即刻上前攙扶並協助至路邊休息，隨即通知服務站救護人員趕赴現場處理。經醫護人員協助照護並確認何婦體力恢復且安全無虞後，協助何婦能順利搭乘機場捷運迅速返家。

平鎮警方協助逛台灣燈會癲癇發作男子就醫。（記者李容萍翻攝）

中壢警方協助頭暈目眩跌倒受傷的婦人，獲得即時救護。（記者李容萍翻攝）

中壢警方協助頭暈目眩跌倒受傷的婦人，獲得即時救護。（記者李容萍翻攝）

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