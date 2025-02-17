威力彩又摃龜！ 今彩539頭獎800萬2注落桃園、南投

今晚（17日）開獎的第114000044期今彩539頭獎開出2注，第114000014期威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/17 22:15

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（17日）開獎的第114000044期今彩539頭獎開出2注，由桃園市桃園區武陵里復興路73號1樓「金牌彩券行」、南投縣名間鄉南雅村南雅街46號1樓的「錢福袋樂透站」開出；第114000014期威力彩頭獎摃龜已經連32摃。

第114000014期威力彩中獎號碼為「第一區：01、17、21、23、31、34。第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得1184萬7548元；參獎共42注中獎，每注可得15萬元；肆獎共304注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1883注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬3695注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬5732注中獎，每注可得400元；捌獎共13萬8355注中獎，每注可得200元；玖獎共19萬870注中獎，每注可得100元；普獎共30萬9571注中獎，每注可得100元。

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第114000044期今彩539中獎號碼為「09、15、29、30、39」。頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共286注中獎，每注可得2萬元；參獎共9513注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬9369中獎，每注可得50元。

第114000044期39樂合彩中獎號碼為「09、15、29、30、39」。四合5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共390注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1385注中獎，每注可得1125元。

第114000044期3星彩中獎號碼為「337」。壹獎共84注中獎，每注可得5000元。

第114000044期4星彩中獎號碼為「0932」。壹獎共16注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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