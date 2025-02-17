為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國籍男子搭橡皮艇闖林口海域 新北院判刑8月

    中國籍王姓男子去年搭橡皮艇出現在新北市林口區，自稱「為投奔自由偷渡到台灣」。新北地院判刑8月。（資料照）

    中國籍王姓男子去年搭橡皮艇出現在新北市林口區，自稱「為投奔自由偷渡到台灣」。新北地院判刑8月。（資料照）

    2025/02/17 23:54

    〔中央社〕中國籍王姓男子去年搭橡皮艇出現在新北市林口區汕頭岸際附近，撥打119稱「為投奔自由偷渡到台灣」。新北地院考量他坦承犯行且自首，今天依違反入出國及移民法判刑8月。

    根據起訴書，王男去年9月初到中國電商平台淘寶，購買橡皮艇、舷外機、太陽能充電板及10個油桶等物，並以Google搜尋台灣各縣市天氣特報圖，利用軟體Windy以螢幕錄影方式截錄台灣東部水域海象資料。

    王男去年9月9日上午9時許帶著自備物資駕駛橡皮艇，從中國浙江省台州市牛尾塘出海，期間利用太陽能板接手機充電，使用手機離線導航系統（OfflineMaps）作為航行導航。

    去年9月14日上午6時許，王男進入林口汕頭岸際附近，因橡皮艇擱淺難以上岸，6時14分撥打119，並說「我是從中國那邊偷渡過來的」，還表示不是游泳而是靠橡皮艇。

    消防到場發現，橡皮艇距離岸邊約100公尺，王男身上有曬傷，在救護過程中，聲稱嚮往台灣自由世界，所以搭橡皮艇到台灣。案經台灣新北地方檢察署起訴。

    新北地方法院認為，王男未經主管機關許可入境台灣，損害台灣國家安全及政府對入出國管理正確性，所為應嚴予非難，但審酌王男坦承犯行、自首及其自述智識程度及家庭生活經濟狀況，依入出國及移民法未經許可進入台灣地區罪，判處有期徒刑8月。全案可上訴。

    另外，判決指出，王男為大陸地區人民，尚無適用刑法第95條驅逐出境，至於是否適用台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條所定強制出境，屬行政機關裁量權範疇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播