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    首頁　>　社會

    老闆誆留美學醫 幫員工「喬子宮」慘了

    留美飲料店負責人，謊稱是學醫，趁幫忙店員治療婦女病、「喬子宮」，涉嫌指侵得逞，被高雄高分院判罪。（資料照）

    留美飲料店負責人，謊稱是學醫，趁幫忙店員治療婦女病、「喬子宮」，涉嫌指侵得逞，被高雄高分院判罪。（資料照）

    2025/02/17 21:01

    〔記者鮑建信／高雄報導〕留學美國某飲料店張姓老闆，竟謊稱是學醫，假藉為部屬甲女治療婦女病，並幫忙「喬子宮」之際涉嫌指侵，被高等法院分院依妨害性自主罪，判處徒刑3年6月。

    判決書指出，被告張男在高雄市三民區經營飲料店，2021年4月間，獲悉甲女泌尿道感染症、急性陰道炎、頻尿、排尿疼痛，竟謊稱在美國有研讀婦科知識，具有婦產科醫師執照，可幫忙治療婦女病。

    張男在店內4樓，持棉花棒替甲女上藥後，指陰道感染範圍較大，必須要以手指進入才能治療，後又藉口可順勢幫她「喬子宮」，涉嫌指侵長達約10分鐘。案經甲女家人發現有異報警處理。

    張男指出，因甲女與男友發生性關係，導致泌尿道發炎，請他幫忙上藥，並否認有「喬子宮」。又說，沒說過是婦產科醫生，但曾在美國求學時，有讀過及自修醫學常識，準備要報考醫學院，但因家裡出了意外而作罷，否認犯行。

    高雄高分院調查，張男在檢方偵訊和原審均坦承有將手指插入甲女陰道，後來始改口，並據甲女等人證詞，認定確有指侵行為，並駁回張男上訴，尚未定讞。

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