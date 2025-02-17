竹聯幫主黃少岑3/6二殯告別式！78治喪委員政商雲集 尹衍樑辜仲諒入列

「么么」黃少岑治喪委員78位，藍綠政商雲集。（記者姚岳宏翻攝）

2025/02/17 19:49

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竹聯幫主黃少岑治喪委員曝！王金平柯建銘任主委 「扣頭」接班人脈雄厚

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑病逝，定3月6日於台北市懷愛館（第二殯儀館）舉辦告別式，么么的治喪訃聞今已公開，採雲端方式發送，其中治喪委員會成員政商雲集，藍綠都有。包含榮譽主任委員王金平、主任委員柯建銘，副主任委員則有國民黨連勝文、洪秀柱，民進黨段宜康、黃承國，以及商界尹衍樑、辜仲諒等都名列其中。

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據知，目前「么哥」的靈堂設置在信義區的慈恩園，由竹聯幫各堂口輪值護靈，並開放外界捻香，台北市刑大及信義分局每天均派人現場蒐證，轄區警方表示，截至目前狀況平和，並無治安事件發生。

警政署則通令全國各警察機關，針對竹聯幫實施強力注蒐其活動與不法事證，並執行掃黑專案行動，強調絕不允許幫派分子假借喪禮等公開活動，高調活動聚集壯大聲勢，要求從嚴部署防制勤務。

告別式部分，警政署表示，各相關警察機關須強化防處作為，包括由轄區台北市警局主動約制相關人員，於治喪過程中不得明、暗示為幫派組合或其成員，並以不動員、不串聯、不以幫派組合名義參加為原則；另亦通報各警察機關，針對國內各幫派組合動員參加告別式情形，持續蒐報、即時約制，不容幫派分子藉機滋事，或高調動員聚集。

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