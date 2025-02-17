欠繳違規罰單15萬遭路邊扣車 車主姊急繳2萬辦分期

桃園市八德區王姓女子名下休旅車因積欠罰款15萬元被移送強制執行，行政執行署桃園分署追查車輛行蹤前往查封扣車。（記者余瑞仁翻攝）

2025/02/17 19:31

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市八德區王姓女子積欠交通違規罰鍰及綜合所得稅超過15萬元，逾期未繳遭移送行政政執行署桃園分署執行。近期執行人員發現王女名下1輛休旅車停在路邊停車格，前到現場查封車輛，王女姊姊見狀當場急繳2萬元並提出分期清償計畫後，執行官同意查封車輛暫交由其姊姊保管，若未按期清償，車輛將進行法拍。

行政執行署針對違反道路交通管理處罰條例等行政執行案件持續強力執行，桃園分署指出，王女因多次開車行經高速公路卻未依規定繳納通行費，自2022年3月起，桃園市交通事件裁決處已對王女開出150張罰單，王女均未理會及繳款，仍持續駕駛愛車趴趴走，被移送桃園分署強制執行。

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執行人員受理後通知王女繳納罰款仍未獲理會，因此尋覓王女車輛行蹤，近日發現王女的休旅車停放在桃園區民生路上，執行人員趕赴現場查封車輛時，王女的姊姊當時在車內休息，她表示王女正帶寵物看醫生而在路邊臨時停車，執行人員現場連繫王女，對方稱說無力清償，執行人員因此對車輛張貼封條，王女姊姊驚覺事態嚴重，請求不要拖吊車輛，當場掏出現款繳納2萬元，並承諾於2月底前繳清全部款項。

執行人員見王女姊姊已提出清償方案，車輛也已查封保全，隨即將查封車輛交由王女姊姊保管，並叮囑務必轉知王女儘速繳清款項，若屆時仍未繳納，車輛將進行法拍抵償款。桃園分署也呼籲車主，行車切勿違反交通法規，若欠繳交通罰單、牌照稅、燃料費等，收到繳款通知後，應主動於繳款期限內繳納，否則將面臨強制執行扣車拍賣。

執行官扣車時，王姓女車主胞姊就在車內，當下急繳2萬元並離出清償計畫。（記者余瑞仁翻攝）

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