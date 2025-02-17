台中3屁孩跨越鐵軌玩耍 警方要開罰了

3名男子昨天在龍井火車站北端的鐵軌逗留，沒多久並跨越鐵軌，相當危險。（擷取自「黑色豪門企業」）

2025/02/17 19:13

〔記者陳建志／台中報導〕台鐵龍井火車站北端的鐵軌，昨天下午4點多，有3名男子先是在鐵軌旁逗留，接著穿越鐵軌，從西正線軌道跨越到東正線軌道，有民眾將整個過程po上臉書社團「黑色豪門企業」，鐵路警察局台中分局表示，3人已違反鐵路法，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，將查明3人身分後函請交通部裁處。

有民眾在臉書社團「黑色豪門企業」上傳影片，影片中可看到，有3名年輕男子先是在龍井火車站北端的鐵軌逗留，沒多久3人先後跨越鐵軌，從西正線軌道跨越到東正線軌道，所幸當時沒有火車行經，不過目擊的民眾都覺得很危險。

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鐵路警察局台中分局表示，未接獲民眾及台鐵公司報案，經查3位行為⼈已違反鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，將持續調閱監視器畫面，查明3位行為人動向及身分後通知到案說明，並函請交通部裁處。

鐵路警察局並呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行的處所，以避免觸法及憾事發生，違反者依鐵路法第57條第2項及同法第70條裁罰。

3名男子昨天在龍井火車站北端的鐵軌逗留，沒多久並跨越鐵軌，相當危險。（擷取自「黑色豪門企業」）

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