北市議員陳怡君涉詐助理費交保 檢提抗告

台北市議員陳怡君（中）涉詐逾300萬元助理費，士林地院對她裁定100萬元交保，士檢不服，今提抗告。（資料照）

2025/02/17 18:11

〔記者溫于德／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君與議會辦公室主任張惠霖等人，被控6年來利用人頭詐領助理費逾300萬元。士林地檢署本月13日認陳、張均涉犯本刑最低7年以上的貪污治罪條例中利用職務上機會詐欺取財罪，且有勾串之虞，聲押禁見；士林地院指在張女被羈押的情況下，陳女尚無羈押必要，裁定100萬元交保；士檢今指陳女有勾串之虞，決定提起抗告。

陳怡君去年被檢舉，指涉嫌自2019年起，以人頭向北市議會申報並請領助理費，賀姓前員工等4人，卻未實際從事助理工作，並由張惠霖、楊姓女主任協助領出助理費，交由陳怡君挪為私用，初估詐領逾300萬元。

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案經調查局報請士林地檢署指揮偵辦，檢察官林思吟於本月12日指揮幹員兵分13路，搜索陳怡君的議會辦公室、2個服務處，同時以被告身分約談陳女等7人與3名證人。

士檢訊後陸續諭令賀姓前員工50萬元交保，張惠霖胞姊30萬元、議會研究室楊姓女主任24萬元、陳怡君胞弟陳衛德與洪姓弟媳各1萬元交保，並依貪污重罪且有勾串之虞聲押禁見陳怡君、張惠霖。

士院於13日開完羈押庭後指，陳怡君、張惠霖均涉利用職務上機會詐欺取財罪、使公務員登載不實罪，且有串證之虞，然張女已被羈押且證人已由檢方訊問完畢，代表相關證據得以保全，故對陳女裁定100萬元交保並限制住居、出境、出海8個月；陳女還被命不得接觸本案共犯、證人，否則仍可能改裁定羈押禁見。

士檢今指陳怡君有勾串共犯、證人之虞，決定向高等法院提起抗告。

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