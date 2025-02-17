為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    龍發堂收容人遭綑鐵床4個月 高雄市衛生局開罰39萬

    衛生局人員數度前往龍發堂稽查及要求安置患者至專業收容機構。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員數度前往龍發堂稽查及要求安置患者至專業收容機構。（高雄市衛生局提供）

    2025/02/17 18:14

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市路竹區龍發堂爆發林姓法師涉嫌虐待收容人，將人綑綁於地下室鐵床長達4個月才被發現，法師被檢察官提起公訴。衛生局也依違反精神衛生法、長期照護服務法，對龍發堂開罰33萬元。此外，龍發堂違法收容4名患者，今年1月也被開罰6萬元。

    龍發堂是台灣早期傳統收容精神病患者的場所，2017年10月爆發阿米巴痢疾及肺結核疫情後遭強制解散，高雄市衛生局於2018年2月底協助將龍發堂400多名收容人移出，並安置於合法立案機構收治，僅容留約27名精神疾病個案，並持續稽查及輔導設立合法機構。

    至今7年多來，龍發堂尚有4名精神疾病個案因狀況較為複雜，仍未被安置，未料，2023年8月發現幹部林姓法師自4月起，以鐵鍊綑綁簡姓收容人的腰部、右腳腳踝和地下室的鐵床上長達4個月之久，衛生局依違反精神衛生法處分3萬元罰鍰、違反長期照護服務法處分30萬元罰鍰，並立即啟動強制安置作業。

    衛生局指出，精神衛生法於2024年12月14日修正施行所謂的「龍發堂條款」，即精神病患須收容在專業機構，要求龍發堂立即轉銜安置在堂個案，但今年1月6日至龍發堂稽查，發現仍有提供4名精神疾病個案住宿事實，依違反精神衛生法裁罰龍發堂負責人6萬元，並將依法持續稽查並協助安置，以保障精神個案權利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播