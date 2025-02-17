龍發堂收容人遭綑鐵床4個月 高雄市衛生局開罰39萬

衛生局人員數度前往龍發堂稽查及要求安置患者至專業收容機構。（高雄市衛生局提供）

2025/02/17 18:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市路竹區龍發堂爆發林姓法師涉嫌虐待收容人，將人綑綁於地下室鐵床長達4個月才被發現，法師被檢察官提起公訴。衛生局也依違反精神衛生法、長期照護服務法，對龍發堂開罰33萬元。此外，龍發堂違法收容4名患者，今年1月也被開罰6萬元。

龍發堂是台灣早期傳統收容精神病患者的場所，2017年10月爆發阿米巴痢疾及肺結核疫情後遭強制解散，高雄市衛生局於2018年2月底協助將龍發堂400多名收容人移出，並安置於合法立案機構收治，僅容留約27名精神疾病個案，並持續稽查及輔導設立合法機構。

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至今7年多來，龍發堂尚有4名精神疾病個案因狀況較為複雜，仍未被安置，未料，2023年8月發現幹部林姓法師自4月起，以鐵鍊綑綁簡姓收容人的腰部、右腳腳踝和地下室的鐵床上長達4個月之久，衛生局依違反精神衛生法處分3萬元罰鍰、違反長期照護服務法處分30萬元罰鍰，並立即啟動強制安置作業。

衛生局指出，精神衛生法於2024年12月14日修正施行所謂的「龍發堂條款」，即精神病患須收容在專業機構，要求龍發堂立即轉銜安置在堂個案，但今年1月6日至龍發堂稽查，發現仍有提供4名精神疾病個案住宿事實，依違反精神衛生法裁罰龍發堂負責人6萬元，並將依法持續稽查並協助安置，以保障精神個案權利。

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