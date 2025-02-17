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    台中警嘉義辦案在超商見鬼祟跟監 直擊面交百萬詐款活逮車手

    警方當場逮捕周姓車手。（警方提供）

    警方當場逮捕周姓車手。（警方提供）

    2025/02/17 18:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑警大隊刑警去年底南下嘉義辦案，在超商討論訪查進度時，發現周姓男子雖配戴投資公司證件卻行跡詭異，活脫就是典型假投資車手裝扮暗中跟監，果然稍後直擊周男在巷弄內與被害人面交款項，立即趨前表明身分逮人，當場查扣贓款100萬元，檢方訊後聲周男獲准，全案也在近日偵結起訴。

    台中市刑大偵八隊今天說明案情指出，該隊去年底到嘉義縣中埔鄉辦案，期間當地一間超商內短暫休息並交換訪查情資時，發現60歲周姓男子雖配戴投資公司識別證，但行跡可疑，頻繁使用手機聯繫，疑似在與上游討論款項交付事宜，因而引起同仁注意。

    員警不動聲色暗中跟監，發現周男步出超商後進入巷弄內，並與一名被害人碰面，當場收取現金100萬元，且員警在後方監視時，周男竟渾然不知，警方隨即上前盤查，發現周男持有偽造識別證、契約書、收款收據及手機等物品，立即將其逮捕歸案。

    經查，該名被害人遭詐騙集團以「投資高獲利」話術誆騙，首次交付百萬元款項，所幸警方及時攔截，避免進一步損失，至於周男本身無業，為了區區2000元的日薪，被詐騙集團吸收成為車手，負責與被害人面交款項，全案警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    檢方訊問後，認定仍有共犯在逃，且周男有串供、滅證之虞，向法院聲押獲准，全案也在近日偵結起訴；台中市刑大呼籲，目前詐團多透過社群網站或通訊軟體誘騙民眾，若標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號投資商品極有可能是詐騙，且正規合法金融機構絕不可能派員私下向投資人面交取款，或要求將投資款項匯入不明之個人帳戶，遇此類情形請務必提高警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    周男當時與被害人面交詐款，警方在身後竟渾然不知。（警方提供）

    周男當時與被害人面交詐款，警方在身後竟渾然不知。（警方提供）

    警方查扣偽造識別證、契約書、收款收據及手機等證物。（警方提供）

    警方查扣偽造識別證、契約書、收款收據及手機等證物。（警方提供）

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