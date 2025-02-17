為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    地院偷拍案被立委質疑未深入調查 新北警：宿舍被「翻箱倒櫃」搜索

    民進黨立委林淑芬、林月琴今舉行「越安全的地方越危險？去法院卻成為受害者；司法機關姑息縱容文化助長廁所偷拍事件頻傳，官衙全淪陷？」記者會。（記者謝君臨攝）

    民進黨立委林淑芬、林月琴今舉行「越安全的地方越危險？去法院卻成為受害者；司法機關姑息縱容文化助長廁所偷拍事件頻傳，官衙全淪陷？」記者會。（記者謝君臨攝）

    2025/02/17 17:35

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北地方法院傳廁所遭裝針孔偷拍，犯嫌是簡易庭1名佐理員，立委林月琴指出，警方因犯嫌宿舍過於凌亂而未深入調查，對此新北市警局表示，本案經受理後即展開詳細調查，「翻箱倒櫃」進行搜索，目前正勘驗釐清所有扣回的影像中。

    立委林月琴、林淑芬揭露新北地方法院被裝設針孔偷拍，今日召開記者會，期間林月琴提到「警方甚至因該偷拍者宿舍過於凌亂為由，而未深入調查，著實讓我傻眼。」強烈要求警方應扣回犯嫌持有的電子設備，以免其滅證。

    新北市警局表示，海山警分局海山派出所於1月11日晚間6時許接獲台灣新北地方法院板橋第二院區報案，表示院內廁所遭人裝設微型攝影機，經受理後，即刻調閱院內監視器影像，鎖定1名涉嫌男子，進而發現犯嫌是地院簡易庭佐理員。

    警方聲請搜索票，報案2日後會同新北地院人員共同前往涉嫌人宿舍執行搜索，查扣微型攝影機、記憶卡及硬碟等證物，待勘驗釐清相關影像後，將依妨害秘密罪嫌移請新北地檢署偵辦。新北市警局強調，同仁對本案蒐證不敢大意，現場被搜得幾近「翻箱倒櫃」，用非常認真的態度進行偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播