地院偷拍案被立委質疑未深入調查 新北警：宿舍被「翻箱倒櫃」搜索

民進黨立委林淑芬、林月琴今舉行「越安全的地方越危險？去法院卻成為受害者；司法機關姑息縱容文化助長廁所偷拍事件頻傳，官衙全淪陷？」記者會。（記者謝君臨攝）

2025/02/17 17:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北地方法院傳廁所遭裝針孔偷拍，犯嫌是簡易庭1名佐理員，立委林月琴指出，警方因犯嫌宿舍過於凌亂而未深入調查，對此新北市警局表示，本案經受理後即展開詳細調查，「翻箱倒櫃」進行搜索，目前正勘驗釐清所有扣回的影像中。

立委林月琴、林淑芬揭露新北地方法院被裝設針孔偷拍，今日召開記者會，期間林月琴提到「警方甚至因該偷拍者宿舍過於凌亂為由，而未深入調查，著實讓我傻眼。」強烈要求警方應扣回犯嫌持有的電子設備，以免其滅證。

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新北市警局表示，海山警分局海山派出所於1月11日晚間6時許接獲台灣新北地方法院板橋第二院區報案，表示院內廁所遭人裝設微型攝影機，經受理後，即刻調閱院內監視器影像，鎖定1名涉嫌男子，進而發現犯嫌是地院簡易庭佐理員。

警方聲請搜索票，報案2日後會同新北地院人員共同前往涉嫌人宿舍執行搜索，查扣微型攝影機、記憶卡及硬碟等證物，待勘驗釐清相關影像後，將依妨害秘密罪嫌移請新北地檢署偵辦。新北市警局強調，同仁對本案蒐證不敢大意，現場被搜得幾近「翻箱倒櫃」，用非常認真的態度進行偵辦。

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