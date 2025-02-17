新光三越台中中港店氣爆後防護計畫 業者稱已在下午送出

新光三越營業本部副本部長謝英明說明氣爆案的後續處理進度。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/17 17:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於新光三越台中中港店氣爆，新光三越營業本部副本部長謝英明今天表示，整個大樓安全，已委請專業建築師進行所有防護計畫的提出，務必讓整個大樓安全、讓週邊安全，因為非常專業，目前在討論準備中，很快就提出完善計劃；新光三越表示，已在今天下午送出。

新光三越台中中港店氣爆，每天都會對外說明後續進度，謝英明表示，新光三越持續全力投入善後工作，並將罹難者、傷者及所有受影響的民眾與員工的需求視為首要考量，持續關懷與協助。

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對於都發局要求18日要拆除危險物，謝英明表示，前幾天利用吊車拆除一部份，還有很多需要搭鷹架來拆除，但這些只是安全防護的一環，已委請專業的建築師來進行，配合都發局都防護計劃做到更好。

至於至今未提出事故原因，謝英明表示，公司非常希望趕快找出真相，當作公司的經驗，希望把所有後續做好，但所有原因只有由消防局做非常專業鑑定；公司不能違法，因為新光三越的人不能進去，這個是要非常專業鑑定，真正能斷定是消防局，公司無法掌握找出原因的時間點，他強調，真的非常希望把人員安置、大樓的安全跟事情原因發生，能夠得到好的安排及處置。

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