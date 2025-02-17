聯結車硬闖潮州小路 「頭過身沒過」撞碎土地公廟雕樑

潮州彭城福德宮的雕樑造型遭撞毀。（民眾提供）

2025/02/17 16:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮彭城里是潮州鎮地理位置中心，今天當地的主廟「福德宮」前牌樓的雕樑，竟遭經過的聯結車撞到毀損，龍頭和波浪造型雕飾經拉扯後直接墜地粉碎，當地信徒是無奈說「潮州的『心』受傷了！」。

據彭城福德宮的沿革碑記載，屏東潮州是屏東平原的地理中心，彭城里又是潮州鎮的地理中心，福德祠又位於彭城里的地理中心，堪稱是潮州甚至屏東心臟中的心臟，由於福德宮所在位置將彭城路劃為南、北段，加上匯集彭城一巷、彭城一二五巷、彭達街，自成五路，可說是在潮州地里中心的五路財神廟，信徒不論要祈求五穀豐登、六畜興旺及招財進寶，都會向土地公祈求，皆極為靈驗，敬拜信徒隨之增多，香火相當鼎盛，附近則有著名的「心之和」乳酪蛋糕。

請繼續往下閱讀...

不過，今天早上卻有聯結車疑似為貪圖方便，硬是駛進彭城里的里間小路，卻在右轉進入彭城路時「頭過身未過」，貨櫃是重擊牌樓上方的雕樑，由於撞擊力量強大，雕樑是當場墜下粉碎。

警方指出，今天早上9時28分接獲報案，到場經查為52歲龍姓男子駕駛營業大貨車沿彭城二巷行駛，於右轉彭城路欲往台1線方向時，不慎擦撞彭城里福德宮廟宇屋簷，導致屋簷彩繪掉落並毀損，警員通知福德宮主委、里長劉國成了解情形。經警方對龍姓駕駛進行酒測為0。警方強調，現正分析事故原因，並提醒駕駛人行經狹窄路段或轉彎時，務必注意車輛高度及與建築物的安全距離，以避免類似事故再次發生。

劉國成無奈指出，福德宮是在地信仰中心，已有逾300年歷史，目前廟身是在2017年修建完成，廟身仍是相當美侖美奐，但雕樑卻被突如其來的撞毀，實在非常不捨，由於維修師傅去小琉球修廟，因此尚無法估計損失，又因為是在心臟地帶，就有信徒無奈說「潮州的『心』傷了！」，要求肇事者一定要負起責任。

潮州彭城福德宮的雕樑造型遭撞毀。（民眾提供）

潮州彭城福德宮的雕樑造型遭撞毀。（民眾提供）

潮州彭城福德宮的雕樑造型遭撞毀。（民眾提供）

潮州彭城福德宮的雕樑造型遭撞毀。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法