協尋高雄迷途失智翁 台南警設攔截點攔下人助返家

官田分駐所在省道台1線官田段設下攔截點，及時攔下騎機車的高雄老翁協助返家。（麻豆分局提供）

2025/02/17 16:35

〔記者楊金城／台南報導〕高雄美濃89歲鍾姓老翁，因老友逝世，心情沮喪，昨天（16）日下午2點多騎乘機車外出散心，不料竟迷途未返家，家人心急如焚，憶起老翁曾說想要北上嘉義市找女兒，趕緊通報台南麻豆警分局尋求協助，昨晚6點多官田分駐所在省道台1線官田段設下攔截點，及時攔下老翁協助返家，分局今天表揚員警。

鍾姓老翁有失智傾向，昨天下午2點多從美濃區獨自騎乘機車外出，但路況不熟，沿途在台3線、台1線多次徘徊，其家人在遍尋不著下趕緊報警。

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官田分駐所員警運用路口監視器系統，從鍾翁的車行軌跡研判可能的行經路線，派遣巡邏警力沿線協尋，在特定點設下攔截點，昨晚6點多才由所長黃顯超、警員蘇子滐、高家凱在台1線官田工業區前路口攔查鍾翁騎乘機車。鍾翁表示騎累了，已迷途不知身在何處，員警趕緊載老翁回官田所照顧，並提供熱食，其家屬接到通報，喜孜孜帶鍾翁回家，對員警頻頻道謝。

麻豆分局長陳添新表示，家中如有失智長者，務必要注意其動向且多加照護，多關心就能少一分遺憾，並可幫長者配戴「愛的手鍊」、「愛心布標」，另外也可申請按捺指紋建檔，或使用個人GPS衛星定位器，確保長者安全。

官田分駐所在省道台1線官田段設下攔截點，及時攔下騎機車的高雄老翁協助返家。（麻豆分局提供）

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