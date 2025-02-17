新北地院傳偷拍案 立委林淑芬、林月琴籲司法機關提預防作為

民進黨立委林淑芬、林月琴今舉行「越安全的地方越危險？去法院卻成為受害者；司法機關姑息縱容文化助長廁所偷拍事件頻傳，官衙全淪陷？」記者會。（記者謝君臨攝）

2025/02/17 16:01

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〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林淑芬、林月琴今（18）日於立法院舉行記者會，指接獲陳情，今年初新北地方法院傳出偷拍事件，且時間長達1年以上，但新北地院卻未請求搜索，讓涉案人得以滅證，要求司法機關應提出有效預防作為，莫讓姑息文化成為司法改革的絆腳石。

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林淑芬、林月琴今舉行「越安全的地方越危險？去法院卻成為受害者；司法機關姑息縱容文化助長廁所偷拍事件頻傳，官衙全淪陷？」記者會。林淑芬表示，司法機關內部近年頻爆出偷拍醜聞，從警察、書記官、保全人員到佐理員，都曾涉及在公共空間裝置針孔，而最新案件發生在新北地院板橋簡易庭，民眾去法院尋求正義結果被偷拍，情何以堪。

林淑芬指出，她接獲陳情，新北地院今年1月間因有法警如廁時發現有偷拍針孔，經調閱監視器影像後，確認偷拍針孔為到職10多年的佐理員裝設，且裝設地點多達5處以上、偷拍期間長達1年多。此外，該棟大樓還有少家法庭，不知是否有未成年人受害，茲事體大。

林淑芬質疑，新北地院以涉案人宿舍凌亂為由，未請求搜索作案物品及影像，使得涉案人得以滅證，呼籲司法機關應立即提出有效預防作為，莫讓姑息文化成為司法改革的絆腳石。

林月琴表示，請檢警調等相關單位全力偵辦此案，也務必要確認受害者人數、受害者中是否有未成年人，且偷拍時間長達1年，明顯不是臨時起意，而是長期且預謀犯罪行為，背後是否有交易行為，或偷拍者將影像販售到暗網等謀取暴利，檢警調單位務必查明。

林月琴也說，此次發生地點竟然是代表正義的法院，一定要仔細追查並盡早告訴國人真相。她也呼籲，過去偷拍行為較常出現在商業場所，近年包含在學校等公家機關事件層出不窮，公部門總務或環境管理部門應加嚴管理，或是針對偷拍行為應有定期檢視廁所等私密場域，要有更嚴格檢查標準，或是透過相關科技設備輔佐，以維護公務同仁及洽公國人一個安全舒適環境。

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