不滿酒後挑釁 男子持槍將他「一擊KO」

警方起出涉案的瓦斯BB槍。（圖由民眾提供）

2025/02/17 15:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區今（17）日凌晨發生2名男子街頭肢體衝突，過程中張姓男子拿出「槍枝」以槍托攻擊陳男頭部，一擊KO，陳受傷倒地送醫。警方以車追人，清晨5時逮捕張男並起出一把瓦斯BB槍，據了解，2人互不認識，陳男疑酒後叫囂，張男不滿挑釁出手教訓，因一時衝動吃上官司。

小港分局漢民所於凌晨2時30分獲報，小港區康莊路與永順街有人持槍滋事，快打警力趕抵時，發現43歲陳姓男子倒臥路邊，他向警方表示，酒後與一名陌生男子發生口角肢體衝突，遭對方持疑似槍枝以槍托攻擊其頭部後隨即倒地，警方立即將陳男送往小港醫院救治，傷勢無大礙。

請繼續往下閱讀...

小港分局隨即組成專案小組偵查，掌握該下手男子駕駛黑色轎車逃逸，警方以車追人，清晨5時許，於新興區五福二路段逮捕涉案32歲張男，並前往其小港區租屋處起出涉案的瓦斯BB槍，將他帶回偵訊。

張男向警方表示，與陳男並不認識，僅因陳男酒後不明原因，對其言語挑釁，張男一時氣不過，才取出包包內的槍枝朝對方出手攻擊。

全案偵詢後依違反傷害罪嫌函請高雄地方檢察署偵辦；另外，瓦斯BB槍經警方初步鑑定不具殺傷力，為類似真槍的玩具槍，警方將依違反社會秩序維護法移送高雄地方法院簡易庭裁處。

警方攔獲張男（左2）將他帶回偵訊。（圖由民眾提供）

張男一時衝動吃上官司。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法