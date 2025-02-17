無照酒駕累犯撞死婦人重判11年 疑有逃亡之虞交保聲請遭駁

男子林泰宇無照酒駕撞死婦人並肇逃，一、二審均被重判11年，他指出對酒駕造成悲劇相當後悔，絕不會再犯，因家中尚有2名年幼子女，請求給予交保，但高院認定他有逃亡之虞，裁定駁回交保聲請。（記者楊國文攝）

2025/02/17 15:15

〔記者楊國文／台北報導〕曾因酒駕被查獲、判刑的24歲男子林泰宇，前年再度因無照酒駕、且逆向超速行駛，撞死機車的63歲江姓婦人後逃逸，宜蘭地院國民法官法庭依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪，合併重判林11年徒刑，上訴後，高等法院維持一審刑度，日前仍判11年徒刑，可上訴三審。林男主張對酒駕造成悲劇相當後悔，絕不再犯，因家中尚有2名年幼子女，請求給予交保，但高等法院認定林男有逃亡之虞，裁定駁回。

高院裁定指出，一、二審都判決林男11年徒刑，顯然林男犯罪嫌疑重大，其逃匿審判程序進行及執行刑罰的可能性高，有畏罪逃亡的動機及嫌疑，加上林男是在酒駕撞婦人後，立即逃離現場，其犯罪情節已嚴重危害他人的生命及社會治安，有羈押必要，僅命交保、限制住居等強制處分，無法確保林男無再逃之虞，故駁回其交保聲請。

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檢警調查，林泰宇未曾考取駕照，曾因酒駕被查獲並判刑2月確定。

前年10月22日凌晨4時12分，林泰宇與朋友在宜蘭羅東某KTV飲酒，仍酒後駕駛白色喜美轎車離開，行經五結鄉親河路2段時，逆向開到對向車道，且不理會當時該路段限速為時速60公里，竟以時速約80公里超速撞上騎車買菜的63歲江婦後棄車逃逸。

警方事發半小時即將林逮捕，測得酒測值高達0.61毫克，超過法定值0.25毫克甚多。應訊時，林男坦承犯行。

宜蘭地院由國民法官法庭審理認為，林男可預見聚餐會飲酒，卻圖方便無照駕車，酒駕返家途中，更多次涉犯交通違規，導致超速行駛下高速撞死被害人，過失情節嚴重，造成被害者家屬難以抹滅傷痛，且為酒駕累犯，依酒駕致死罪判刑9年6月，再依肇事致人死亡逃逸罪判刑2年，合併判處應執行刑11年。

全案上訴後，高等法院認定林男一再酒駕，並撞死婦人肇逃，惡性重大，一審判刑11年無違誤，判決駁回上訴。可上訴三審。

林男主張，已積極和被害家屬尋求和解，並對酒駕造成悲據相當後悔，絕不再犯，因家中尚有2名年幼子女，請求高院給予交保。

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