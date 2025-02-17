台中男遇詐痛噴百萬反擊 大膽女車手約面交...栽在里長伯服務處

李姓女車手大膽現身里長服務處被活逮。（警方提供）

2025/02/17 13:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市董姓市民誤入假投資陷阱，被騙走100萬元後在親友提醒下驚覺遇詐報案，未料詐團食髓知味又要加碼投資，還肆無忌憚的與董相約里長服務處面交贓款，警方獲報後決定將計就計，聯絡里長配合後裡應外合埋伏，當場逮捕一名李姓女車手送辦，檢方聲押獲准。

台中市第二分局今天說，50多歲董男去年底在臉書參與一項「免費贈送投資書籍」活動，未料該活動實為詐騙集團的手法，目的在吸引民眾加入虛假的投資群組，進而詐取資金。董男誤信群組內的高報酬承諾，陸續投入100萬元，直到親友察覺異狀提醒，他才驚覺受騙並向警方報案。

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然而，貪得無厭的詐團並未滿足，今年初持續要求董追加投資金額，以謀取更高獲利，今年初再度聯繫董男，要求追加投資款項，警方得知後決定將計就計，指導董男假意答應面交要求，以誘使車手現身，雙方最終約定在北區文昌東一街某處民宅交易，巧合的是，該處竟是賴興里里長盧冬松的服務處，

為順利執行緝捕行動，員警事前與盧里長溝通，請其配合假裝不知情，同時在服務處內外布署警力，當假冒投資專員49歲李姓女車手前來收取款項時，埋伏員警迅速上前逮人，當場查扣犯案證件、投資文件及50萬元贓款，全案詢後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後聲押李女獲准。

盧里長對詐團的膽大妄為感到震驚，表示絕不容許里民遭受詐騙，也呼籲民眾提高警覺，第二分局長鍾承志提醒，詐團手法層出不窮，民眾切勿輕信網路上的投資廣告或高額報酬承諾，如有疑慮應撥打165反詐騙專線諮詢，並隨時向警方求助，共同防範詐騙犯罪。

警方查扣的相關證物。（警方提供）

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