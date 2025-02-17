「軟骨功」鑽工地30公分高圍籬縫隙 戴絕緣手套偷80萬電纜賣2萬

杜男鑽入僅30公分高的圍籬縫隙行竊。（警方提供）

2025/02/17 13:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市杜姓慣竊日前行經南屯區市府公務大樓工地，發現存有大量電纜起歹念，連續兩天施展「軟骨功」，鑽入僅30公分高的圍籬縫隙行竊，過程中唯恐被電昏還自備絕緣手套，剪斷高達上百公斤的電纜線後逃逸，再將市價約80萬元的電纜線，以賤價2萬元售出，警方循線鎖定杜男逮人，依竊盜罪嫌送辦。

台中市第四分局黎明所今天說明案情指出，42歲杜男有多項竊盜刑案紀錄，常騎乘機車四處尋找作案目標，事前做好「功課」勘查地形，刻意選擇監視器鏡頭稀少之地點，並仔細規劃逃跑路線。

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今年初他發現南屯區黎明路上的市府公務大樓工地內，存放大量電纜線，犯案前一天先前往案發地點勘查，確保能鑽入30公分的圍籬縫隙，然後趁著夜色施展「軟骨功」悄悄潛入，沒想到剪斷電纜時觸發警報，他只能匆忙落跑，僅帶走部分電纜。

即便如此，他仍不願放棄，隔天再度變裝回到現場，戴上鴨舌帽、口罩，換上黑衣黑褲，一手拿著手搖飲，一手提著包包假裝成路人，鎮定的在工地旁晃動，趁四下無人時，再次快速鑽進圍籬，把剩餘電纜線一併偷走，經現場人員清點損失後，被偷走約重量約103公斤、市價80萬元的電纜線。

警方獲報立即組成專案小組，鎖定杜男身分後查緝到案，當場查獲一批犯罪工具，但杜男已將竊得電纜線剝皮，以廢五金名義變賣2萬元換取現金花用，全案警詢後依竊盜罪嫌送辦。

第四分局長陳祥麟表示，警方針對無人看管之建築物、工地等易遭竊區域加強巡邏外，倘民眾發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，不讓宵小有機可乘。

杜男在工地旁觀察地形，伺機犯案。（警方提供）

杜男將竊得電纜線剝皮，以廢五金名義變賣。（警方提供）

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