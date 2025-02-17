昨晨又有人在合歡山武嶺放煙火！ 警開單告發

內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊發現在合歡山武嶺發現有人燃放煙火，隨即前往盤查取締。（太管處提供）

2025/02/17 12:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕又有人在合歡山武嶺違規施放煙火！太魯閣國家公園管理處指出，昨天清晨內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊發現有人燃放煙火，隨即前往盤查取締，攔查車輛在後車廂發現煙火殘骸，現場即開具舉發單依法告發，並責令其返回現場清理煙火殘骸等廢棄物。

太管處指出，16日清晨6點多，保七第九大隊巡邏員警在武嶺附近執勤，發現有遊客在武陵違規燃放煙火情形，警員在台14甲公路發現可疑車輛盤查發現煙火殘骸，駕駛也承認有燃放煙火，由於該區屬於太魯閣國家公園，也是合歡山國際暗空公園主要觀星範圍內，遊客在此處燃放煙火，有危及高山生態及公共安全且有引發森林火災之虞。

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太管處與林業保育署南投分署指出，依據國家公園法第13條『太魯閣國家公園公告禁止事項』第八項，「於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」，最高罰鍰新臺幣3000元整，提醒民眾切勿在合歡山區有燃放鞭炮、煙火的違法行為；依據森林法第53條第3項失火燒燬他人之森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬以上罰金。

2021年5月玉山森林大火，林務局提出民事求償近2.3億元的事件，讓大家記憶猶新。太管處強調，非法燃放煙火恐引起森林火災，將面對鉅額罰款，還有天價的民事求償及刑事責任。太管處將聯合保七第九大隊加強園區不法行為查察與取締工作以防類似案件再次發生，在行車記錄器與監視器無所不在的情況下，警方都能追查找出違規行為人。

內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊發現在合歡山武嶺發現有人燃放煙火，隨即前往盤查取締。（太管處提供）

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