盧秀燕指示設新光三越氣爆法律服務專線 21件申請案竟有「來亂的」

盧秀燕指示設新光三越氣爆法律服務專線，協助民眾求償。（市府提供）

2025/02/17 13:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越13日發生氣爆釀重大傷亡，台中市長盧秀燕為協助爆炸事件受害者向該公司請求賠償，指示成立法律諮詢專案協助求償，台中市法制局指出，截至今日共有21件申請案，除有被氣爆波及受傷者或受驚嚇者外，竟有人撥電話只為「測試有沒有人聯繫」。

盧秀燕在氣爆後指出，有人在氣爆中飽受驚嚇，第一時間忙著逃生，可能消費第一時間顧不得拿取購物品等，另也有人受傷，但受傷程度不一，後續醫療需求等，為不讓消費者求償無門，指示法制局成立台中新光三越氣爆求償專案，協助消費者或民眾法律諮詢與求償。

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法制局指出，已與勞工局聯合提供專案法律諮詢服務，包括線上申請及專案法律諮詢專線電話04-22289111轉23603等，開放有意願諮詢的被害人申請。

法制局統計，截至今日共有21件申請案，包括電話諮詢共有6件，2件為新光三越員工，2件與死亡受害者有關諮詢，1件為車損，1件為新光三越包商；另外有14件網路登記申請，9件為新光三越員工及其包商，2件為路過民眾，2件是用餐消費者、1件是看電影消費者。

另外，法制局由台中市紅十字會協助翻譯，包括法制局長李善植及經發局長張峯源赴醫院向澳門籍受害人家屬詳細說明相關法律上的權益，後續將再持續協助家屬向台中地方檢察署申請犯罪補償金及與新光三越討論賠償事宜。

李善植指出，申請協助求償的消費中，1名女性氣爆當天是前往新光三越用餐，氣爆當時正在電梯裡面，被炸出電梯導致身體受傷，另1名女性前往看電影，因氣爆造成耳膜受傷，目前大致無礙；另有1名男性前往10樓用餐，氣爆造成大量東西掉落而飽受驚嚇。

另有兩人線上留下訊息表示是路過民眾，但經聯絡1人留空號，另1人表示，「只是在測試會不會有人聯繫」，讓相關人員傻眼。

李善植指出，市府會協助事件受波及或權益損害者相關法律諮詢服務，並安排律師諮詢服務，請民眾善用專案法律諮詢服務。

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