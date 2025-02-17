獨家》基隆市警局少年隊長疑報加班卻溜回家被送辦 改調非主管職務

基隆市警察局少年隊長張豫立涉嫌詐領加班費被函送法辦，並調整為非主管職務。（記者吳昇儒攝）

2025/02/17 12:00

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市警察局少年隊長張豫立農曆春節前遭人檢舉簽超勤後回家用餐後才返回隊上值班。督察科主動展開調查，訪談多位隊員及相關人員後，確認張隊長請領超勤加班費部份有疑慮，近日依涉犯詐欺罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。警察局為求慎重，決定將其調整為警務參，今日獲警政署核定後發布。

基隆市警察局指出，經督察人員調查後，初步認定張隊長涉嫌有詐領超勤加班費之虞，先予以調整為非主管之職務，並依涉犯詐欺罪嫌將其函送基隆地檢署偵辦，待司法結果出爐後，若犯罪屬實將另作懲處。

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據了解，張隊長被檢舉晚間簽超勤加班卻返家用餐，引發基層不滿，遭人檢舉。

督察科調查多日後，依照相關證據，初步認定隊長確實有浮報超勤加班費之虞，故依規定向上呈報後，函送基隆地檢署偵辦。

據悉，張隊長為人和善，原任職於交通隊隊長，因做事積極受長官重視，先前少年隊曾爆出小隊長涉貪案件，時任局長的翁群能將張豫立調到少年隊，希望能進行內部整頓。

知情人士指出，張隊長因做事較為細膩，加上為了整頓內部，對於下屬要求較為落實，引發不滿，出事前已有多位同仁離職，才會被人檢舉。

基隆市警察局強調，員警如涉及違法違紀案件，即依法嚴查究責，對於員警風紀將秉持 「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，全力杜絕員警風紀案件發生，以維護警察整體優良形象。

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