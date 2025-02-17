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    電線走火波及鄰屋 婦人判賠235萬餘元

    基隆地院近日審結，判處王婦需賠償鄰居235萬餘元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，判處王婦需賠償鄰居235萬餘元。（記者吳昇儒攝）

    2025/02/17 11:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名王姓婦人家住某巷弄65號屋內，前年11月18日晚間，因家中電線短路起火，引發火警，波及周邊鄰居。63號、67號房屋影響甚鉅，屋內多處遭火煙侵襲，而61號房東與租客也認為房屋受損，要求賠償，共向王婦求償348萬餘元。基隆地院近日審結，判處王婦需賠償鄰居235萬餘元。

    家住63、67號的鄭姓、陳姓屋主向法官表示，受到該火警影響，自家的房屋、家具都嚴重受損。

    63號鄭姓屋主指出，自己修繕房屋共花費114.6萬元，另1年無法居住需在外租屋共花9萬6千元，此外還有家具損失45664元，共計128萬7762元，要求王婦賠償。

    67號陳姓屋主則說，屋內物品都被燒毀，修復費用為85萬700元，另水電修復費21萬9450元、屋內物品損失3萬2897元，共計要向王婦求償110萬3497元。而稍受到波及的61號陳姓房東則求償85萬7650元、房客求償27萬402元。

    法官調查後認為，起火原因經鑑定後，確認是王婦所住房屋引起，需負損害賠償責任。經查，63號鄭姓屋主索賠內容有理由，衡情並未過高，應予准許；67號陳姓屋主所提賠償內容，除電器部分需折算折舊外，其餘均有理由，故判處王婦須賠償100萬3497元。

    另61號陳姓房東所提部分，經調查僅梁柱稍微受損，大門等均未毀損，判賠6萬7000元；而同屋房客所提，經查並無損毀部分，無須賠償，全案仍可上訴。

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