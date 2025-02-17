好玩？博弈平台賭資年逾11億 竟誆代操下注詐賭客

警方查扣電腦主機、監視器等證物。（警方提供）

2025/02/17 11:18

〔記者許國楨／台中報導〕地下博弈網站「好玩」藏身台中市商辦大樓，一年吸金賭資就超過11億元，未料其中竟有成員誆稱穩賺不賠，以「代操下注」名義詐騙，其中一名賭客因誤信慘噴飛400萬元，氣的報案時猛幹譙「一點都不好玩」，刑事局中部打擊中心則是連續發動兩波搜索，將穆姓首腦等9人查緝到案送辦。

刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明案情指出，該賭博網站除了經營線上真人百家樂、體育賽事及彩票等博弈項目，還以「代操下注」的名義詐騙賭客，誆稱能穩賺不賠，誘導受害者投入大筆金額，其中一名賭客因誤信該平台，最終慘遭詐騙400萬元。

請繼續往下閱讀...

警方發現該集團採企業化經營分工細膩，透過165反詐騙平台比對相關報案資料，去年10月掌握運作模式並鎖定藏匿地點，經報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市第一、第二、第三、第六分局、苗栗縣刑大合組專案小組，經蒐證完備後，陸續在去年11月18日、今年1月9日發動2波搜索。

專案小組同在台中市中區、西屯區及太平區等地同步展開搜索行動，成功破獲該賭博集團的機房，查獲為首的35歲穆姓男子及成員共9人，查扣現金58萬餘元、電腦主機、手機、監視器主機及監視器鏡頭等贓證物，初步清查近1年經手賭資逾11億4000萬餘元，顯示運作規模龐大。

警詢後全案依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦，將穆姓主嫌等9人移送法辦，檢方訊問後命穆以10萬元交保，其餘涉案人以3萬元至5萬元交保，目前仍持續清查是否仍有其他詐欺被害人；刑事局提醒民眾，網路賭博具高度成癮性，且許多平台涉及詐欺，投資時應謹慎查證，避免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方連續兩波行動查緝。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法