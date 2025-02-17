氣爆第5天新光三越仍未提加強防護計畫 中市都發局怒：法律責任自負

今天是氣爆發生後第5天，新光三越迄今未送加強防護措施，台中市都發局不滿要業者法律責任自負。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/17 11:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越13日發生氣爆釀重大傷亡，因業者裝修未申請，台中市府除重罰120萬並勒令無限期停業外，因氣爆造成建築毀損嚴重，台中市都發局也要求新光三越須提報加強防護措施備查，但至今仍未提出，台中市都發局對此相當不滿。

都發局指出，氣爆發生迄今5天，昨二度要求提報，業者迄今未送計畫備查，也未提相關安全無虞證明文件，事故意外現場，迄今公安維護情形不佳，已涉及公共危險，此段改善期間，應由該公司負全部法律責任。

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新光三越回應，因之前申請結構技師等文件事宜，預計今日向台中市政府提出計畫，相關計畫內容下午進一步說明。

新光三越營業本部長曹美虹日前指出，基於對社會大眾負最大安全責任，針對安全維護一直有做加強，但因檢警持續進行勘驗中，目前還是管制範圍，一般人都不能進入，有相當規格管制措施；至於外牆剝落部份，也有先做安全清理，都是在相關單位允許範圍之內且共商後執行，每個動作均是要取得檢警共識才能動。

台中新光三越氣爆迄今5天，除造成4人死亡，仍有多人還在醫院治療中，檢調仍全力調查氣爆原因，因建物受氣爆影響有多處損毀，除遭依建築法、消防及勞工安全等法令重罰120萬，且勒令無限期停業，須等建物安全無虞再申請復業。

其中因災後建物毀損，台中市都發局另要求業者須提加強防護措施，如安全走廊，外牆防護圍籬或防墜網等，並須委託專業技師或建築師提送安全無虞證明文件，送市府都發局備查，但都發局指出，業者遲未提出，昨日有再次函文通知新光三越百貨公司應立即提出加強防護措施計畫備查，但迄今尚未提出。

此外，外界關切何時能開放員工或廠商進入拿取物品，都發局指出，事故意外現場，迄今公安維護情形不佳，已涉及公共危險，該公司建築物外牆、梁及樓板等構造部分已嚴重破損變形，另升降設備亦有損壞，故有安全之虞，若人員有臨時進出之需求，新光三越百貨公司亦應提出經建築師或專業技師確認進出動線範圍，及所涉樓層安全無虞證明文件，除報都發局備查外，另應洽檢警消等機關同意，才得以進入，以確保人員安全。

都發局強調，惟迄今新光三越百貨公司尚未提出相關安全無虞證明文件，此段改善期間，應由該公司負全部法律責任。

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