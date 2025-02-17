新北保全發酒瘋拿鑰匙狂刺路人頭部37下致死 判無期定讞

陳姓保全拿鑰匙狂K宋姓路人頭部37下致死，最高法院維持歷審見解依殺人罪對陳男判處無期徒刑定讞。（資料照）

2025/02/17 11:07

〔記者溫于德／新北報導〕新北市58歲男保全陳金順屢次酒後鬧事入獄，前年1月酒後又在超商前持鑰匙朝38歲宋男的頭部狠刺37下，再狠踹其頭部，致宋心臟病發作休克，送醫不治。最高法院維持歷審見解，依殺人罪對陳男判處無期徒刑定讞。

陳男過去數度因喝酒釀酒駕、殺人、重傷害致死、重傷害等罪。前年1月24日清晨6時許，陳男在新北市蘆洲區長樂路的超商前，酒後藉故與毫不認識的宋男攀談、拉扯，陳說要幫宋找工作被拒。

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陳認為被宋嗆聲，憤而手握鑰匙的金屬前端由上往下猛力刺擊宋的頭部37次，再出腳猛踹宋頭部3下，宋傷重不支倒地，陳又猛踢宋的頭6下，誘發宋的心臟病發作而心因性休克，經緊急送醫急救仍不治死亡。

一審新北地院由國民法庭審理，陳男否認犯行，法醫判定主要死因為連續攻擊頭部所致；國民法庭指陳男犯案時的辨識及控制能力並未欠缺或顯著減低，也不算自首，不予減刑，並考量陳男素行不佳，5年內故意再犯殺人罪，未因入獄而有所警惕，決定依殺人罪量處無期徒刑、褫奪公權終身。

陳男上訴，二審高等法院維持一審判決結果，仍依殺人罪對陳男判處無期徒刑、褫奪公權終身，再由最高法院駁回上訴確定。

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