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    台中新光三越停業影響3500專櫃人員 部分品牌已暫安置其他百貨公司

    新光三越台中中港店停工，3500位專櫃員工面臨生計問題。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越台中中港店停工，3500位專櫃員工面臨生計問題。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/17 10:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店13日氣爆，造成4死37傷，面臨暫時停業的命運，一天營業損失將達7千萬，也確定中港店今年不再成為全國的店王；而中港店目前員工有305人，專櫃的員工有3500人，專櫃員工面臨到生計問題，據了解，有些品牌已將專櫃人員暫時安置到其他百貨公司，共度此階段的難關。

    新光三越台中中港店去年業績約達258億營業額，不但是新光三越全國各店的店王，更是全國各百貨公司的店王，更是連續14年蟬聯全台百貨店王，但是13日的氣爆，讓中港店一天營業損失達7千多萬，目前還查不出氣爆原因，更不知道是否影響主結構、何時能恢營業，已確定中港店已今年不可能再成為店王。

    更嚴重是中港店約有員工有305人，專櫃的員工有3500人，在面臨不知道中港店何時復業，大家人心惶惶，不過，有百貨公司業者表示，已有一些品牌的專櫃，安排中港店的櫃姐到其他百貨公司專櫃上班，來共度此一階段難關。

    面對中港店員工受傷，其他百貨公司業者的員工都感到相當痛心與難過，尤其也是樓管工作者，感到衝擊最大，各百貨公司業者表示，新光三越的氣爆事件，讓各百貨公司都有警惕，嚴格控管公共安全SOP流程。

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