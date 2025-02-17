眼疾術後視力剩0.1 男控診所延誤治療求償200萬結果出爐

吳男眼疾術後視力剩0.1，控訴眼科診所醫師延誤治療，求償200萬，被屏東地院駁回。（資料照）

2025/02/17 10:01

〔記者李立法／屏東報導〕吳姓男子因眼疾手術後，不滿左眼視力只剩下0.1，並出現視線變形曲折等後遺症，認為眼科診所的劉姓醫師延誤治療，遂提告求償200萬元，屏東地院檢視醫審會鑑定報告等相關資料後，難認劉姓醫師有過失或違反醫療常規等情事，駁回吳男請求，可上訴。

吳男主張，2年多前他因左眼出現黑蚊症狀前往劉男經營的眼科診所治療，第1次劉男僅告知是眼睛發炎，開立眼藥水及口服藥，但經過2週仍未改善，第2次就診時，劉男說他有些微白內障、乾眼症，可能為壓力或睡眠不足所致，開立與第1次相同藥物，他覺得症狀未改善，4天後遂到另一家診所檢查，發現視網膜已剝離，建議到醫學中心開刀。

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經手術後，吳男左眼視力從0.9降至0.1，並出現視線變形曲折等後遺症，他認為是劉姓醫師延誤治療時機，使他錯過視網膜裂孔未剝離前的治療，導致他左眼視力嚴重受損，劉男應賠償他勞動力減損及撫慰金等共200萬元。

劉男指出，吳男到診所就醫時主訴眼睛疼痛、視力模糊等，經診斷為「雙側高血壓性視網」、「老年性白内障」及「慢性過敏性結膜炎」，從吳男到各診所及醫學中心就醫病歷資料中，均無從看出吳男視網膜剝離發生時間點，也難以認定吳男左眼視力0.1是因視網膜剝離或手術所產生，他並無過失。

屏東地院檢視醫審會鑑定報告等相關資料後，認為吳男視網膜剝離發生時間無法確定，難認是劉男延誤行為所導致，劉男為吳男2次就診所採取的醫療檢查及治療措施等皆符合醫療常規，並無疏失，應駁回吳男請求。

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