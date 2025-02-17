嘉義梅山民宅氣爆 44歲男子燒成火球當場身亡

嘉義縣梅山鄉圳北村下過溪發生瓦斯氣爆事件，瓦斯筒被移至屋外。（民眾提供）

2025/02/17 09:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉圳北村下過溪16日晚間7點多發生瓦斯氣爆事件，巨大爆炸聲嚇壞大家，不少人奪門而出，警消據報趕往現場查看，發現屋內44歲劉姓男子燒成火球蜷縮成一團，當場身亡，未送醫，警方趕到拉起封鎖線蒐證，死因、氣爆原因都有待釐清。

根據了解，死者劉男過年前才出獄，返家後還沒找到工作，日前接獲傳票，再加上欠債問題，疑似心情低落，昨日晚扛著瓦斯桶上2樓，隨後就傳爆炸聲響，房間冒出大量煙霧，零星火勢在消防隊抵達前熄滅，劉某全身被燒到蜷縮成一團，已明顯死亡，屋內有爆炸痕跡及瓦斯桶。

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鄰近民眾指出，聽到巨大爆炸聲響同時，地板還震動一下，原先以為是地震，出去查看才發現發生氣爆的房子冒出大量煙霧，並聞到燒焦味，但火勢一下就沒有了，爆炸時屋內輕鋼架天花板掉下來，威力驚人。

圳北村長郭聰明表示，劉男的年邁父母16日晚還在剪檳榔賺錢，聽聞家中氣爆消息，才從檳榔集貨場趕回家，面對白髮人送黑髮人人倫悲劇，還要擔心後續的喪葬費用，十分窘迫。

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