行駛台74路肩辯「為了閃砂石車」 法院打臉駁回罰4000元

台中張姓男子違規行駛台74線快速道路路肩，辯稱為了閃砂石車的緊急避難行為應不予處罰，不過遭台中高等行政法院法官打臉，維持原處分。（記者陳建志攝）

2025/02/17 07:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名張姓男子，去年7月開自小貨車行經台74線南屯路段，違規行駛在路肩遭民眾檢舉，員警審視行車紀錄器影像，確認有「行駛快速公路違規使用路肩」的行為，依法開出4000元罰單，張男不服提出行政訴訟，主張是為了閃避外側車道的砂石車，出於自我保護才會開進路肩，是緊急避難的行為應不予處罰，不過台中高等行政法院法官勘驗影像後打臉，駁回張男之訴，維持原處分。

張姓男子去年7月20日上午9點多駕駛自用小貨車，行經台74線南屯路段，卻違規行駛路肩，遭路過民眾的行車紀錄器錄下並向警方檢舉，員警審視採證資料，確認有「行駛快速公路違規使用路肩」的違規行為，依法掣單舉發，張男不服提出申訴，原處分機關認為違規事實明確，裁處張男新臺幣4000元罰鍰，張男不服，提起行政訴訟。

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張男主張，因當時外側車道有大型砂石貨車，致其出於自我保護而不得已繼續行駛在加速車道，是緊急避難的行為，且行駛至加速車道末端後才行駛到路肩，並非有意行駛使用路肩。

經台中高等行政法院法官當庭勘驗行車紀錄器發現，當時張男的自小貨車，行駛在台74線的加速車道上，原行駛在他左側外側車道的大貨車已超越他的車子，張男左側外側車道並無行駛中的車輛，已可供張男的車子由加速車道變換車道至左側外側車道，但他卻在加速車道繼續直行。

法官認為，張男已有充分時間、空間可由加速車道變換車道至左側外側車道，張男主張是因外側車道有大型砂石貨車，致其不得已繼續行駛在加速車道，是緊急避難的行為，並不可採信；而且縱使當時左側外側車道有其他車輛致其無法變換車道，並不意謂他就可任意行駛該路段路肩，張男本應在逐漸接近加速車道末端前，提早駛入主線的外側車道上，而非等至駛入加速車道末端時見無空間可變換車道後即任意行駛於路肩。

法官因此認為，原處分裁處張男罰鍰4000元，並無違誤，駁回張男之訴。

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