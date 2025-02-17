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    徐少東涉違正副總統罷免法 延長境管抗告被駁

    中華致公黨副主席徐少東涉嫌違反正副總統罷免法，不滿遭延長境管提抗告，被高雄高分院裁定駁回。（記者鮑建信攝）

    中華致公黨副主席徐少東涉嫌違反正副總統罷免法，不滿遭延長境管提抗告，被高雄高分院裁定駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/02/17 07:11

    〔記者鮑建信／高雄報導〕中華致公黨副主席、三聯南頻電信公司董事長徐少東，涉嫌違反正副總統選罷法遭起訴，並經橋頭地院裁定延長境管8個月，他不服提起抗告，遭高等法院高雄分院裁定駁回並定讞。

    據了解，被告徐少東涉及中國介入國內大選案，被橋頭地檢署依違反總統副總統選罷法案提起公訴，另涉及違反國安法，被法院准予50萬元交保候傳，橋頭地院並裁定自113年11月8日起延長限制出境、出海8月。

    徐少東指出，現為高科大工業工程管理系博士候選人，為取得學位，必須出國發表論文，並原訂2023年10月23至25日前往東京，然當時因另案銀行法進行審理，擔心耽誤刑案進行而取消。

    況且，他另因違反銀行法獲准4000萬交保，並自2021年起解除其限制出境，至今未有出國紀錄，足見沒有逃避的動機，也沒有逃亡之可能，要求解除境管。

    高雄高分院指出，徐抗告內容，原審均已審酌外，而高額交保與是否會出境滯留海外不歸，並無必然的關聯性，又是否有出境發表論文，以完成博士學位，亦屬他個人因素，與應否限制出境、出海無關，裁定駁回並定案。

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