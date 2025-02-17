酒店女公關控性侵問「你射裡面？」 經紀人獲判無罪

一名酒店女公關指控葉姓經紀人性侵，法院一、二審都認定證據不足，判決葉男無罪。（記者陳建志攝）

2025/02/17 06:41

〔記者陳建志／台中報導〕苗栗葉姓男子是一名酒店女公關的經紀人，女子卻指控，葉男2022年8月趁她酒醉載她返回住處性侵得逞，事後傳訊息問「你射裡面嗎？」，並向警方報案提告，葉男則辯稱，兩人是你情我願，否認有強制性交的犯行，法院審理時發現，兩人5天後又在葉男家發生性行為，且調閱監視器，發現當天離開酒吧時，女子自行走在葉男後方意識清楚，一、二審都認定指控葉男性侵的證據不足，判決葉男無罪。

判決指出，這名女子2022年8月6日透過網路求職找酒店經紀公司，葉男面試她後，介紹她到一家酒店上班，並擔任她的經紀人，接送她上、下班。女子指控，前2天上班互動都正常，8月15日晚上葉男約她去一家酒吧，和2位朋友喝酒、玩遊戲，喝到第6杯，女子覺得很暈，意識有點不清楚，需要人攙扶，葉男載她返家，卻趁她精神不佳性侵，女子雖拒絕仍被性侵得逞。

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女子表示，後來一直睡到中午才醒來，當時全身赤裸，後來葉男就載她回家，回家後有LINE他「你射裡面嗎？」女子審理時並表示，隔沒幾天也是自己酒喝多，葉男直接把她帶回家發生性行為，這次自己也不願意，發生性行為後，有跟葉男一起盥洗。強調因怕他對自己不利，所以沒有馬上報案，事後跟朋友聊天，經朋友鼓勵才鼓起勇氣報案。

葉男審理時，坦承和女子在家裡房間發生性行為，但否認有強制性交的犯行，強調當天和女子在酒吧喝完酒，女子意識清楚，她說她怕太晚回家會被家人罵，說她心情不好，才邀她到家裡客房住一晚，到家裡後，女子留他在房間，接著雙方就發生性行為。早上起床後，再開車送她回家，離開家時，她有遇到我爸媽，還有跟我爸媽對話。

台中地院審理時，調閱2人的通話紀錄，女子表示「那天去逢甲喝為什麼帶我回家睡」、「因為我喝酒而且當下沒同意」、「我沒有想s」；葉男則回稱「沒有經過你同意是我不對」，法官認為此對話是指「未得女子同意即帶她回家」，或「未得女子同意即在葉男住處發生性行為」顯有疑義。

且法院審理時調閱監視器，發現當天女子從酒吧大門離開時，是獨自走在葉男後方，並無步履不穩的情形，意識尚屬清楚，因此認定指控葉男性侵的證據不充分，一審判決葉男無罪，苗栗地檢署檢察官不服上訴二審。

台中高分院法官審理後，認為兩人發生性行為，究竟是男女情願所為，抑或女方被強制性交？雙方各執一詞。但依卷內現有事證，除女子的指控外，檢察官所提其他事證，仍不足以補強女子證述的可信度，尚不足為葉男有罪的積極證明，無從說服法院形成葉男有罪的心證，因此駁回上訴，維持葉男無罪判決。

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