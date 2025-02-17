台88深夜嚴重車禍 女下車擺交通錐連遭2車撞擊當場死亡

台88快速道路16日深夜發生車禍事故。（屏縣消防局提供）

2025/02/17 00:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台88快速道路15.5k處屏東縣萬丹鄉段，16日深夜發生嚴重事故，先是2部汽車在西行往高雄方向車道發生追撞，後車駕駛下車擺放交通錐時遭後方來車撞飛至對向車道，接著又遭不明車輛2次撞擊，當場死亡，死者應為女性，身份仍待調查。

屏東警分局表示，16日深夜10時11分，台88線15.5K西向發生嚴重交通事故，初步處理情形為2部自小客車發生追撞（西行往高雄），其中後車駕駛下車擺放交通錐時遭後方來車追撞撞飛至對向車道（高雄往潮州方向）後，又遭不明車輛2次撞擊，該名駕駛當場無生命跡象。

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現場目前由屏東分局警力維護交通秩序及測繪排除，有關死者身分及相關肇事原因現正處理釐清中，同時也要追查對向車道撞擊死者的車輛駕駛。

屏東縣政府消防局16日深夜受理萬丹鄉台88快速道路15.8k處車禍救護，派遣竹田及潮州分隊共計4車8人前往，由竹田小隊長蘇聖為帶隊，並通知高雄市消防局支援處理東向車道（高雄往屏東方向）傷者；車禍發生的西向車道無人受困，但有1人受傷，為65歲男性、清醒、左臉及手部外傷，送往潮州安泰醫院救治。

台88快速道路16日深夜發生嚴重事故，消防人員前往搶救。（屏縣消防局提供）

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