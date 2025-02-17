警消勘查氣爆案狂爬12樓險軟腳 自嘲「101垂直馬拉松」

台中新光三越氣爆案現場。（記者許國楨攝）

2025/02/17 00:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司13日氣爆釀重大傷亡，震驚全台，目前雖初步定調是瓦斯釀禍，但為了釐清確實原因，檢警及消防人員，案發至今多次進入現場勘查採證，只是氣爆導致電梯受損嚴重，每一趟都要徒步爬到12樓，有專案小組就自嘲，宛如台北101登高賽，不常運動的人真的會軟腳。

台中新光三越發生氣爆意外，台中地檢署組成專案小組，已陸續訊問工班、新光三越、欣中天然氣公司等18人，經排除其他意外可能，初步定調「瓦斯氣爆」為肇因，但因該起事件屬於重大意外釀嚴重人命死傷，檢方希望能「重建現場」，除了轄區警方外，也指示台中市消防局火調科，針對案發現場仔細採證，釐清案發原因。

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由於現場有工人表示，有人切割瓦斯管，也有人聞到瓦斯味20分鐘後爆炸，而為了要釐清施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢引發氣爆，以及工班在施工時，到底是那個環節出問題，抑或是「誰犯了錯」，雖然目前仍有數名工人重傷住進加護病房，需等待傷勢逐漸復原後再訊問。

但檢警及消防人員從案發當天開始至16日已多次進入勘查採證，希望藉此早一步鞏固相關事證，但因氣爆導致電梯受損嚴重，期間警消相關人員得徒步爬樓梯到12樓，平均一天少則3次，多的達到5次，有警消為此自嘲，台北101垂直馬拉松以91層樓、2046階、垂直高度390公尺挑戰規模聞名全球，成為全球難度最高的國際指標登高賽事之一。

有專案小組成員過去在北部服務時，曾見同仁參加賽後氣喘吁吁的狀態，沒想到這次自己親身體驗，才知道這種「隱形馬拉松」的恐怖，「爬樓梯真的累」，雖然不常運動的人真的會軟腳，但人命關天，參與這場沒有獎盃、沒有觀眾的「登高賽」，最大的希望就是讓受害者與家屬得到答案。

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