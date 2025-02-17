宜縣原民所長性騷判刑 議員批敗壞官箴重創形象

宜縣原民所長林志雷性騷案，議員批敗壞官箴，重創宜蘭縣政府形象。（記者江志雄攝）

2025/02/17 00:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌性騷擾，被縣府處申誡2次，刑事部分，一審法官依強制罪判處有期徒刑6月。宜蘭縣議員陳文昌16日痛批林志雷所為「敗壞官箴」，要求縣府調離主管職務，以杜悠悠之口。縣府回應，收到判決書後會做適當處置。

南澳鄉公所女課長去年3月向縣府申訴，指控國民黨籍南澳鄉長李勝雄2020年7月至2022年5月，曾以調戲口吻問，「有沒有想我？」數度對她性騷。2021年3月間，時任南澳鄉公所農政課長的林志雷，則是滿身酒味強抱她，碰觸胸部等敏感部位。

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宜蘭縣政府性騷擾申訴評議委員會審議後，判定2案性騷均成立，移請縣府勞工處裁處。林志雷部分被記申誡2次，縣府民政處暫不調職。縣議員陳文昌說，林志雷身為縣府二級機關首長，被判定性騷成立，所長職務竟不受影響，此事若發生在其他縣市，早就被拔官。

陳文昌指出，女課長提告後，依照一審法官見解，固然不符猥褻行為構成要件，但已觸犯強制罪判刑6月，顯見行為確有失當，若再不調離主管職務加以懲處，「性騷零容忍」將淪為口號，勢必重創宜蘭縣政府形象。

縣府民政處解釋，林志雷性騷案發生在南澳鄉公所任職期間，縣府受理申訴，考績會做出2次申誡處分，林不服懲處，向公務人員保障暨培訓委員會請求複審，複審期間暫不調離職務，等到結果出爐，將視實際情況決定是否調整。至於一審判決，縣府收到判決書後將依法處理。

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