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    首頁　>　社會

    汽修廠車自燃？落山風呼嘯中驚傳爆炸聲 15分鐘撲滅

    恆春省北路某間汽修廠前停放的汽車，今天疑傳出無故自燃事件。（屏東縣消防局提供）

    恆春省北路某間汽修廠前停放的汽車，今天疑傳出無故自燃事件。（屏東縣消防局提供）

    2025/02/16 21:35

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣省北路一間汽車保修廠前停放的車輛，今天晚間7點8分不知何故傳出火燒車，由於現仍屬落山風季，強風是吹火星不斷往下風處噴飛，目擊者表示，當時風聲雖大，但卻仍傳出零星的悶爆聲響，所幸消防分隊迅速在15分鐘後就撲滅火勢。

    這起火警發生在晚間19時08分，屏東縣消防局接獲通報，指恆春鎮省北路發生一起汽車火警，由於就是汽修廠正前方所停放車輛，推測現場各車輛油算中還有油，可能還有更換後的大量機油，消防單位不敢大意，派遣恆春分隊3車6人前往。

    由於是一般使用汽油的汽車自燃，警消到場後即刻進行佈線灌救，也迅速在15分鐘後的7時23分就已將火勢撲滅 ，清點現場無人員受傷，後續交車主及員警處理。

    目擊的余姓男子表示，現在仍是落山風大作的季節，因此火燒車的火星不斷被吹往下風處，而下風處也是該汽修廠外所停放的大量車輛，且縱使風聲大作，但仍是會不時聽聞車內物品不斷因溫度改變的爆炸聲響，讓騎行經過的女子嚇得花容失色。

    恆春省北路某間汽修廠前停放的汽車，今天疑傳出無故自燃事件。（屏東縣消防局提供）

    恆春省北路某間汽修廠前停放的汽車，今天疑傳出無故自燃事件。（屏東縣消防局提供）

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