宜縣三星農會選舉傳賄選 查獲1萬賄款2被告5萬、3萬具保

宜縣三星農會選舉傳賄選，檢方查獲1萬元賄款（如圖），2被告各以5萬及3萬元具保。（宜蘭地檢署提供）

2025/02/16 19:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣本屆農會選舉，以三星地區農會選情最激烈，宜蘭地檢署在三星鄉查獲現金賄選，查出李姓農民透過徐姓農民向劉姓農會會員行賄，檢方查扣1萬元賄款，李男、徐男涉嫌重大，但無羈押必要，諭知各以5萬及3萬元具保候傳。

宜蘭地檢署今天（16日）晚間發布新聞稿指出，宜檢在農會會員舉投票日前夕，即14日晚間接獲三星地區農會轄內徐姓農民，涉嫌以1萬元向劉姓農會會員行賄，請求投票支持特定的會員代表、農事小組組長候選人，隨即指派檢察官林永、洪景明指揮調查局宜蘭縣調站偵辦。

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檢察官漏夜偵訊劉男，查扣賄款1萬元，15日向宜蘭地方法院聲請搜索票，前往涉嫌行賄的徐男住處搜索，拘提徐男並通知其母親到案，檢察官複訊後向上溯源追查，今天查獲提供賄款的李姓男子到案，另通知游姓證人協助釐清案情。

檢察官將提供賄款的李男、協助行賄的徐男及其母親、收賄的劉姓男子等4人列被告，訊問後認定李男、徐男均涉犯農會法第47條之1第1項第2款之投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，分別以5萬、3萬元具保候傳，其他人訊後請回。

宜檢表示，鄉親若發現不法行為介入選舉，請打宜蘭地檢署專線電話檢舉，電話：03-9251835，免費檢舉專線：0800-024009轉4，檢舉賄選獎金最高200萬元，境外勢力介入選舉獎金100萬元至2000萬元，選舉賭盤獎金5萬元至500萬元，檢舉人身分絕對保障。

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