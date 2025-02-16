酒店女上班8天遭性侵打到滿臉血 惡狼判刑4年6月

台中許姓男子趁酒店女公關酒醉性侵，遇反抗出手打到女公關滿臉血，台中高分院近日駁回上訴，維持一審4年6月徒刑。（記者陳建志攝）

2025/02/16 19:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名許姓男子，2020年點一名酒店女公關的檯外出，卻在酒吧將她灌醉載回家中性侵，女子途中醒來反抗，遭許男毆打臉部，造成眼瞼撕裂傷流血且性侵得逞，女子事後告知酒店幹部，得知許在她酒醉時，已在酒吧內將她帶入廁所內發生關係決定提告，許僅承認有在酒吧內與女子發生關係，否認性侵，台中地院一審依強制性交罪判處4年6月徒刑，許男上訴二審，台中高分院近日駁回，維持一審原判。

判決指出，許姓男子2020年8月前往台中一家酒店消費，看中一名剛到酒店上班8天的女公關，買她的鐘點出場，並帶她到一家酒吧喝酒，男子卻趁她酒醉將她帶回家中性侵，女子途中醒來拉住褲子喊「不要」，許男出手毆打臉部，脫下褲子、壓制雙腿性侵得逞，造成她眼瞼輕微撕裂傷併瘀腫、左肩、右胸、左上臂及右腿多處挫傷的傷害。

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女子事後打電話給平時載她的多元計程車司機，司機見她滿臉血問她要不要報案？女子沒有報案，但有打電話跟幹部求助，從幹部處得知，許男在酒吧廁所已經和她發生性行為後決定報警提告，經前往醫院驗傷，在內褲褲底、外陰部及陰道深部均檢測出與許男相同的DNA。

許男在審理時辯稱，兩人在酒吧時已發生過性行為，回家後我有在住處毆打女子或與她發生性行為，他也不知道女子怎麼受傷的。辯護人則辯稱，女子第一次驗傷時並未向醫師表示身體也有瘀挫傷，亦未告知遭受性侵，難以確定傷勢為許男所造成，女子與許男在酒吧廁所中已發生過性行為，卻稱沒有印象，證詞有前後矛盾之處，無法證明許男有罪。

台中地院審理時認為，女子在偵查及審理時所有證述內容都前後一致，對於未在第一時間向醫院求助或報警的理由也交代詳盡，對於案發經過也都能具體詳細描述，並無任何抽象、避重就輕或誇大情節，證詞可信度高。

台中地院依強制性交罪嫌，一審判許男4年6月徒刑，許男認為太重上訴二審，台中高分院審理後，認為一審判決認事用法妥適、並無違誤，近日駁回上訴，維持4年6月徒刑，可上訴。

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