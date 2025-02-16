誆代操盤比特幣「1顆變10顆」 新竹女大生遭騙百萬

比特幣。（路透檔案照）

2025/02/16 18:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某科大吳姓女大生同學的黃姓男友，向吳女表示自己買賣比特幣及代客操盤，客戶眾多，許多客戶因為他代為操盤獲利甚豐，自己有教導比特幣操作，要吳女付學費向他學習投資理財，吳女被騙支付學費向黃男學習比特幣操作技巧。新竹地院法官計算吳女前後共已被騙114萬餘元，判黃男需如數賠償。

吳女說，黃男在收取比特幣操作技術學費後，宣稱可用學員價，便宜賣她1顆比特幣，只收1萬美元，機會難得。吳女認為1萬美元比行情價低，於是先付了1萬元台幣訂金，並約定分期付款，每月繳納2.5萬元新台幣直到集滿1萬美元數額。

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事後黃男向吳女宣稱，自己6次幫吳女操作比特幣，原本1顆比特幣「已經變成10顆比特幣！」要求吳女付給他另外9顆比特幣費用、操盤費用，加上原本最初的1顆比特幣，一共要求129萬171元。

吳女父親事後發現，要求黃男轉移比特幣，但黃男卻要求再付15萬元才願意轉移到錢包，黃男收到錢後不辦事，再度要求吳女付30萬元才肯給，付了錢黃男仍然百般推託，不願移轉比特幣所有權。吳女才發現整件事都是騙局。新竹地院法官經計算後，吳女前後共已給付被告114萬5088元，判黃男需如數賠償。

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