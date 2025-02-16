為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    誆代操盤比特幣「1顆變10顆」 新竹女大生遭騙百萬

    比特幣。（路透檔案照）

    比特幣。（路透檔案照）

    2025/02/16 18:59

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某科大吳姓女大生同學的黃姓男友，向吳女表示自己買賣比特幣及代客操盤，客戶眾多，許多客戶因為他代為操盤獲利甚豐，自己有教導比特幣操作，要吳女付學費向他學習投資理財，吳女被騙支付學費向黃男學習比特幣操作技巧。新竹地院法官計算吳女前後共已被騙114萬餘元，判黃男需如數賠償。

    吳女說，黃男在收取比特幣操作技術學費後，宣稱可用學員價，便宜賣她1顆比特幣，只收1萬美元，機會難得。吳女認為1萬美元比行情價低，於是先付了1萬元台幣訂金，並約定分期付款，每月繳納2.5萬元新台幣直到集滿1萬美元數額。

    事後黃男向吳女宣稱，自己6次幫吳女操作比特幣，原本1顆比特幣「已經變成10顆比特幣！」要求吳女付給他另外9顆比特幣費用、操盤費用，加上原本最初的1顆比特幣，一共要求129萬171元。

    吳女父親事後發現，要求黃男轉移比特幣，但黃男卻要求再付15萬元才願意轉移到錢包，黃男收到錢後不辦事，再度要求吳女付30萬元才肯給，付了錢黃男仍然百般推託，不願移轉比特幣所有權。吳女才發現整件事都是騙局。新竹地院法官經計算後，吳女前後共已給付被告114萬5088元，判黃男需如數賠償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播