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    美髮師替女客按摩頭皮 竟偷偷掏鳥磨蹭肩頸GG了

    美髮設計師掏出小弟替女客按摩肩頸，被依強制猥褻罪判刑。（情境照）

    美髮設計師掏出小弟替女客按摩肩頸，被依強制猥褻罪判刑。（情境照）

    2025/02/16 18:52

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市一名髮型沙龍店男設計師趁替女顧客按摩頭皮時，竟掏出自己的小弟，磨蹭女顧客後肩頸，事後他辯稱很熱所以脫衣擦汗，然而現場監視器卻拍到他手握生殖器抖動的醜態，新竹地院依強制猥褻罪判刑8月。

    法官調查，新竹縣竹北市一家髮型沙龍名店男設計師，前年10月利用為女客戶頭皮護理、按摩機會，先將上衣掀起高於下半身，右手握住其裸露在外之陰莖，並將下半身朝女客人方向前傾，以陰莖磨蹭該女後肩頸，以滿足自己之性慾，而強制猥褻得逞。

    被告矢口否認犯行，辯稱有些時候客人要按的比較重的時候會往前壓，因為褲子掉，他左手把褲子往上拉，左側衣服陷進去，就把衣服拉出來；他當時在按摩，因為當時很熱，將衣服拉起來擦汗。

    被害人說於過程中感受到被告有大幅度擺動身體動作，以及後頸感覺到熱熱軟軟的東西，不像手指觸感。

    法官勘驗光碟證明被告掀起部分上衣，下半身有部分裸露，並將下半身向前頂，右手放在生殖器前，待有其他人進入該空間才恢復正常動作；然後又將上衣拉起來，下半身有部分裸露，右手挪至生殖器前方，下半身向前頂，偶有將頭朝自己生殖器方向看，右手放置在生殖器前，甚至於下半身部分裸露時，右手握住生殖器抖動之事實。

    法官審酌被告身為美髮設計師，竟利用為顧客進行頭皮護理、按摩之機會，而對告訴人強制猥褻，侵害告訴人身體及性自主權，事後終能坦承犯行，且與告訴人調解成立，並依調解條件內容給付完畢

    最後法官依強制猥褻罪將他判刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付5萬元及接受法治教育課程2場次。

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