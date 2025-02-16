詐團再進化！「女軍醫」噓寒問暖 彰化男險被騙5萬元

彰化縣警局呼籲「戰地軍官或醫生」經常噓寒問暖，還要民眾轉帳匯款，絕對是詐騙。（警方提供）

2025/02/16 18:50

〔記者湯世名／彰化報導〕又是「戰地軍醫」詐騙哏，這次是「戰地女軍醫」！彰化市1名男子在網路上認識1名自稱女軍醫在阿富汗服役，經常對他噓寒問暖，讓男子深陷溫柔鄉，對方要他至超商購賣steam點數卡，男子不疑有他到超商欲購買點數卡5萬元，店員驚覺有異向警方報案，經警方曉以大義，男子始驚覺受騙直呼「差點被騙」。

彰化警分局莿桐派出所日前接獲便利超商店員報案，指稱1名男子疑似遭到詐騙，欲購買5萬元點數卡，警方到達了解，該名男子向警方表示，他在網路上認識一名女子暱稱「愛國琴」，進而聊天認識噓寒問暖，後該名女子自稱是在阿富汗擔任女軍醫，雙方談起戀愛，對方還說即將退伍，要帶著150萬美元來台灣與他共度下半生；後來對方以各種名義要他至超商購賣steam點數卡，並提供背後序號，他才到超商購買steam點數卡5萬元。

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警方指出，「戰地軍醫」哏已流行一段時間，尤其多半是詐團自稱是「男性軍醫」，不少女性受騙；「女軍醫」哏相當罕見，所幸超商店員警覺性高，驚覺有異通知警方到場，警方到場阻止民眾購買點數，險些受騙。

彰化分局長林英煌指出，最近成功攔阻兩起詐騙案件，這些詐騙的手法都跟「假交友」有關。歹徒會利用社群平台、交友軟體跟被害人進行感情的經營與聯繫，設下陷阱取得信任後，進一步詐取財物，這些常用的話術包括「有一個穩賺不賠的投資機會」、「我的海外資金要匯回國內，需要國內有人幫我代繳手續費」，或者「我即將退休，要到台灣來跟妳結婚」，等到被害人付款後，這些歹徒就會消失無蹤，讓被害人人財兩失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團佯裝「戰地女軍醫」經常對男子噓寒問暖，讓男子深陷溫柔鄉，險些匯款遭詐。（警方提供）

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