「我爸打我媽」女兒做證 被打18年婦人獲准離婚

從結婚後就被先生辱罵毆打，被打了18年後才離家出走，8年後訴請離婚，南投地院法官判准離婚。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/16 18:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣一名中年婦人從婚後就遭酗酒先生毆打，被打10年後聲請保護令，但仍持繼被打，2016年離家出走，從此與家人斷了聯絡，去年打官司請求離婚，暴力夫相應不理，反倒是婦人的女兒做證「媽媽常被爸爸打」，南投地院法官認為，婦人與其夫僅存夫妻之名，准予離婚。

該名中年婦人是在1998年結婚，才結婚沒多久，愛喝酒的先生酒後就性格大變，不只出口辱罵且動手毆打，婦人不敢聲張，一再隱忍，到了2008年得知可以聲請保護令，才向南投地院聲請保護令獲准，惟其夫並未照保護令約束遠離，仍經常酒後騷擾該婦人，不順從就出拳毆打。

請繼續往下閱讀...

婦人又被打了多年，直到2016年終於忍無可忍離家出走，由於擔心被丈夫發現其行蹤，也不敢跟小孩聯絡，過了8年才向南投地院訴請離婚。

婦人的先生不到庭，也不提出書面說明，對婦人訴請離婚舉動相應不理，南投地院法官後來傳婦人的女兒做證。

婦人的女兒向法官表示，父親愛喝酒，小時候常目睹父親毆打母親，母親只能擋完全無法反擊，且父親常半夜把媽媽叫起來臭罵，媽媽在這段時間多次離家出走，但沒幾天就又回家，直到自己唸國三快畢業的時候，母親最後一次離家出走，這次就沒再回家。

南投地院法官認為，婦人的先生長期對妻子家暴，夫妻感情長期不睦，婦人離家已8年，兩人只存夫妻之名，無回復的可能，因此判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法