高雄分屍案前鎮河尋獲水藍色衣服 與張介宗犯案穿著雷同

警方打撈出的水藍色衣服有燒灼痕跡，且疑帶有血跡。（民眾提供）

2025/02/16 17:53

〔記者洪臣宏、黃良傑／高雄報導〕高雄分屍人魔張介宗涉嫌殺害3名女性，警方今（16）日在前鎮河打撈出10件可疑衣物，其中2件有燒灼痕跡，值得注意的是，其中一件水藍色衣服，與左營張婦進入張宅時，張嫌當時穿著雷同，引起警方高度關注，正待化驗釐清是否為凶衣。

張介宗涉嫌從去年11月起至今年2月，將黃姓大嫂、楠梓林婦及左營張婦3人，騙進張在前鎮區的住宅，並且殺害分屍，檢警從張宅遺留血跡驗出3名失蹤婦女DNA，證實遇害，且陸續在前鎮河及港區尋獲手腳掌、內臟及皮膚組織。

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潛水人員今天打撈出10件用黑色塑膠袋包裝的衣服、褲子，令人眼睛一亮的是，其中一件水藍色衣服有燒灼及疑帶有血跡，這件衣服與張介宗、左營張婦一起進入張宅時的衣服雷同，而這件可能的凶衣，警方在搜索張宅時毫無所獲，一直被警方視為關鍵證物之一。

據了解，專案人員在張嫌住宅搜出了林婦最後身影所穿的紅色外套，張嫌辯稱她來了半小時就離開，離去時忘記帶走，但警方不予採信，張嫌當時則穿了一件黃褐色衣服。

根據監視器，張嫌的大嫂黃婦是自行走進黃宅，張嫌沒有現身畫面上，無法辨識其穿著，而黃婦的衣物、殘骸迄今沒有發現。

張介宗與張婦步行進入其住宅時，穿著水藍色衣服。（民眾提供）

林婦搭載張嫌時穿著的紅色衣物，已在張宅尋獲。（民眾提供）

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