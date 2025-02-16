獨居翁突失聯 運將好緊張 警消、鎖匠破門......哭笑不得

警消合力破門。（民眾提供）

2025/02/16 17:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市八旬獨居林姓老翁，每天固定由開小黃的陳姓友人接送，搭載到其他好友處泡茶聊天，未料林翁昨突然「人間蒸發」，電話不接、敲門沒反應，嚇得陳男趕緊報警求救，警方不敢大意火速聯繫消防隊、鎖匠前來「大陣仗救援」，連里長都加入關心行列，最後破門進入發現他因睡太熟叫不醒，讓眾人哭笑不得。

「老翁在家，卻遲遲無法聯繫上，會不會發生意外？」開計程車的陳姓運將昨報案，指稱西區五權西五街某民宅內，林姓獨居老翁未如往常接聽電話，經多次敲門也無回應，擔心林翁可能發生危險，遂請求警方協助，第一分局民權所獲報趕抵時，發現該戶大門緊閉，無法從外部進入，且無論怎麼敲門呼喊，都未能獲得回應，情況令人擔憂。

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為防萬一，警方立即會同里長，並通知鎖匠及消防隊前來支援，合力破門進入屋內，只見眾人衝進屋內，結果發現林翁竟然正呼呼大睡，一切安好！ 原來他前一天吃了醫師開的安眠藥，睡得太熟太香甜，完全沒聽到朋友的來電和警方的敲門聲。

警方關心詢問是否需送醫，惟林翁表示身體並無不適，婉拒搭乘救護車就醫，讓這場驚心動魄的「尋人救援」平安收場；第一分局長尤啓南提醒民眾，家中如有年長者，應多加關懷與注意其生活作息，避免發生意外，鄰里之間亦可多加留意彼此動態，若發現異狀，可立即撥打110或至派出所求助，讓警民攜手守護長者安全。

林翁前一天吃了安眠藥睡太熟，完全沒聽到外面聲響。（民眾提供）

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