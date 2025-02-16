探視女兒不成竟亂PO前妻病歷 離婚男下場曝光

離婚男把前妻的病歷PO到LINE群組，被判2月徒刑。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/02/16 17:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男離婚後，前妻阻撓他到幼兒園探視女兒，黃男不爽，竟向園長告狀聲「我前妻有病，不正常」，還把前妻就醫的紀錄傳到幼兒園的家長LINE群組，結果遭前妻提告洩露個資。彰化地院審理後，認為黃男利用個人隱私的資料，在公開的LINE群組打擊前妻，已觸犯個人資料保護法，處2月徒刑。

黃男坦承傳太太的醫療紀錄給園長，結果傳到家長和老師的LINE群組。黃男認為，他急著想探視女兒，女兒不願見他，園方聽從聽媽媽的指示，不讓黃男探視女兒，黃男傳了媽媽的心理醫療證明後，又在LINE群組說，正常人根本不會想要去妨害別人親子的聯絡，後續去他去探視時會提供法院調閱當事人的精神病歷給園方確認。園方認為，黃男傳病歷的目的就是要說明媽媽精神情緒起伏很大，此舉已經影響到媽媽的利益。

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法官表示，黃男多次為了未成年子女的探視權跟前妻爭吵不休，並以言語或簡訊貶損告訴人的人格，之前已被判拘役20日，此次被告又以探視未成年子女為藉口，張貼告訴人病歷的，所為實屬不當，事後又否認犯行，審酌被告侵害他人隱私之方式和犯後態度，判處2月徒刑。

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