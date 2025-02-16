為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    探視女兒不成竟亂PO前妻病歷 離婚男下場曝光

    離婚男把前妻的病歷PO到LINE群組，被判2月徒刑。（資料照，記者顏宏駿攝）

    離婚男把前妻的病歷PO到LINE群組，被判2月徒刑。（資料照，記者顏宏駿攝）

    2025/02/16 17:31

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男離婚後，前妻阻撓他到幼兒園探視女兒，黃男不爽，竟向園長告狀聲「我前妻有病，不正常」，還把前妻就醫的紀錄傳到幼兒園的家長LINE群組，結果遭前妻提告洩露個資。彰化地院審理後，認為黃男利用個人隱私的資料，在公開的LINE群組打擊前妻，已觸犯個人資料保護法，處2月徒刑。

    黃男坦承傳太太的醫療紀錄給園長，結果傳到家長和老師的LINE群組。黃男認為，他急著想探視女兒，女兒不願見他，園方聽從聽媽媽的指示，不讓黃男探視女兒，黃男傳了媽媽的心理醫療證明後，又在LINE群組說，正常人根本不會想要去妨害別人親子的聯絡，後續去他去探視時會提供法院調閱當事人的精神病歷給園方確認。園方認為，黃男傳病歷的目的就是要說明媽媽精神情緒起伏很大，此舉已經影響到媽媽的利益。

    法官表示，黃男多次為了未成年子女的探視權跟前妻爭吵不休，並以言語或簡訊貶損告訴人的人格，之前已被判拘役20日，此次被告又以探視未成年子女為藉口，張貼告訴人病歷的，所為實屬不當，事後又否認犯行，審酌被告侵害他人隱私之方式和犯後態度，判處2月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播