「im.B」吸金83億元 主嫌曾耀鋒、女友張淑芬恐逃亡均延押2月

高等法院審理「im.B」借貸平台吸金案，日前提訊主嫌曾耀鋒召開延押庭，審理認為曾男有逃亡之虞，裁定延押2個月。（記者楊國文攝）

2025/02/16 17:00

〔記者楊國文／台北報導〕男子曾耀鋒被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，藉「假債權、真吸金等手法，吸金詐騙83億多元，投資人逾萬人，台北地院依違反銀行法等罪，將曾重判16年6月、曾的女友張淑芬判12年2月徒刑；高等法院審理認定曾、張女涉犯銀行法均是7年以上徒刑的重罪，犯罪嫌疑重大，且都有逃亡之虞，裁定自本月26日起延押2月。

檢方查出，曾耀鋒等人自2015年起架設im.B不動產借貸媒合平台，以6％至13％的高息引誘投資人認購債權來吸金，並指示幹部認購債權，以製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸，涉吸金逾90億元，依違反銀行法、洗錢等罪起訴曾耀鋒、女友張淑芬等人。

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台北地院審理認定，曾耀鋒集團吸金詐騙金額為83億多元，曾男認罪，辯稱款項大多用於發放本金、利息，至於其他款項的流向，曾均空泛表示，「財產都被檢察官扣押」或「當業務獎金」。

北院認定曾未吐實，無誠意彌補被害人損失，惡性重大，重判16年6月、張女判12年2月，多位被告亦被判刑。全案上訴高院審理中。

高院合議庭日前提訊在押的曾、張女，召開延押庭，審理認為曾、張女分別涉犯銀行法、洗錢等罪，一審均被重判，足認犯罪嫌疑重大，且涉銀行法部分為最輕本刑7年以上的重罪，加上被害人眾多，牽涉投資金額甚鉅，且曾之前曾被通緝，2人均有逃亡之虞，有羈押必要，無法以交保、限制出境或戴電子腳環科技監控等方式代替羈押，裁定均自2月26日起延長羈押2月。可抗告。

高等法院審理「im.B」媒介借貸平台吸金案，日前召開延押庭，訊後，將主嫌曾耀鋒女友張淑芬延押2個月。（記者楊國文攝）

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