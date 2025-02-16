台中新光三越氣爆原因？ 營業本部長：也很想知道 全力配合檢調

新光三越營業本部長曹美虹召開記者會，說明後續處理過程。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/16 16:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越氣爆第4天，新光三越營業本部長曹美虹今天召開記者會，受訪時一度哽咽，鞠躬感謝警消醫及眾多無名氏協助，至於為何會發生氣爆原因，至今未明，她表示，新光三越也很想知道原因，會全力配合檢調調查，至於何時拆除12樓被炸開外牆拆除？曹美虹表示，事發當天已先把一樓處理，因為12樓有一些危險的東西需要用搭鷹架才能拆除，近期就會處理。

市長盧秀燕要求新光三越每天要說明處理後續，營業本部長曹美虹今天再度在台中新光三越外召開記者會，表示新光三越持續投入各項善後工作，已啟動多項關懷措施，如於13日（上週四）正式開設「新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011，截至目前，專線已接獲約115通來電，主要涉及車損、受傷、顧客取貨及訂貨等相關問題，新光三越有安排十位員工提供必要的協助，希望所有事件往好的方向走。

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由於外界傳出施工時是派遣工在施工，而且有工人說前一天有聞到瓦斯味有通報，天然氣業者也要求新光三越說明為何擅自切割管線，對此，曹美虹強調，所有施工廠都是簽約廠都是合法的，她無法說明他人說什麼，新光三越秉持負責任態度，配合檢警事故釐清事故原因，新光三越絕不逃避責任。

至於爆炸的12樓的外牆何時拆除？她表示，當天先把一樓掉落物清理，才不會亂飛，並在相關單位允許下，使用防護好的吊車，將可以拆部份就拆掉，但有些部份，有一些危險的東西，必須搭局部鷹架，正在準備中，相關單位都支持，近期要處理。

曹美虹並表示，整個新光三越繫上黃線部份都是管制區，人都不能進來，但不管是廠商還是任何人，該負的責任新光三越都會負，因為任何人都不能進去，因此廠商清點財損問題目前不會發生。

此外，由於新光三越發放每年罹難者1100萬的慰問金，至於傷者，新光三越表示，在第一時間都已經發出，後續則依醫療情形進行協助。

新光三越12樓外牆仍有被炸開物未拆掉，曹美虹表示會局部搭鷹架拆除。（記者蘇金鳳攝）

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